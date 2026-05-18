В Асошиейтед прес възхитени от успеха на DARA на Евровизия

Стотици ликуващи фенове, развяващи български знамена, посрещнаха победителката от конкурса за песен „Евровизия“ DARA при завръщането ѝ снощи у дома, предаде Асошиейтед прес. Видимо уморена, но усмихната, 27-годишната певица пристигна на летище „Васил Левски“ в София, размахвайки приза от „Евровизия“. Големите телевизионни канали в България направиха промени в редовните си програми, за да отразят събитието на живо от летището. Още: "Това беше само първа стъпка към моята мисия": Стотици фенове посрещнаха DARA в България след триумфа на Евровизия (СНИМКИ и ВИДЕО)

„Тази награда бележи началото на бъдещата ми международна кариера“, заяви DARA. Певицата спечели 70-ия конкурс за песен „Евровизия“ във Виена в събота със заразителния си парти химн „Бангаранга“, давайки на страната от Югоизточна Европа първата ѝ победа в конкурса.

„Направихме нещо велико за българската музика и се надявам това да изпрати послание, че българските изпълнители и артисти заслужават по-силна подкрепа“, заяви DARA. Тя допълни, че България е „изключително талантлива нация, която ще продължи да получава все повече и повече внимание“.

DARA, чието истинско име е Дарина Йотова, победи в събота 24 други състезатели по време на големия финал на европейския конкурс за поп музика. Заразителните ритми на песента ѝ и добре хореографираната танцова част се оказаха хит както за националните журита в участващите страни, така и за зрителите по целия свят, чиито гласове заедно определят победителя.

Кметът на София Васил Терзиев беше сред официалните лица на летището. Терзиев заяви, че столицата е готова да бъде домакин на следващото издание на европейския песенен конкурс през 2027 г., когато България ще отбележи 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз.

Политическите лидери на балканската страна се присъединиха към изблика на национална гордост, допълва АП.

Председателят на парламента Михаела Доцова нарече победата на DARA„вдъхновение за нацията“, президентът Илияна Йотова заяви, че това е „триумф за България“, а премиерът Румен Радев я обяви за „победа със световен резонанс“.

