Кабинетът "Радев":

Терзиев уверява: София е готова да посрещне "Евровизия" 2027

18 май 2026, 6:12 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Терзиев уверява: София е готова да посрещне "Евровизия" 2027

София е готова да посрещне „Евровизия“ през 2027 година. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев, който посрещна Дара на летището в София след триумфа ѝ във Виена. По думите му столицата вече има увереността, инфраструктурата и амбицията да организира събитие от подобен мащаб. „Нямаме търпение и искаме да благодарим на Дара, че ни създаде точно тази работа", каза столичният кмет. Още: DARA счупи рекорда за най-голяма разлика между победител и подгласник в "Евровизия" (ВИДЕО)

Терзиев подчерта, че подобни международни събития имат дългосрочен ефект върху имиджа на страната и са възможност България да се позиционира по нов начин пред света: „Пожелавам си все повече такива амбициозни проекти, които да реализираме заедно.“

София не се притеснява от конкуренцията за "Евровизия" 2027

Още: В Асошиейтед прес възхитени от успеха на DARA на Евровизия

На въпрос дали ще бъде необходимо финансиране от държавата, столичният кмет отговори: „Разбира се, това е изключително скъп проект, но като Джиро д’Италия – един проект, който слага България на съвсем различно ниво. Има дълготрайни полезни ефекти за всички – за това как светът вижда България. Надявам се отново съвместно с държавата да направим едно невероятно събитие. Когато работим заедно, се вижда, че няма нещо, което да не можем да постигнем.

По повод заявките на Пловдив и Варна също да кандидатстват за домакинството на конкурса, Терзиев заяви, че София не се притеснява от конкуренцията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„София показа, че е много състезателна. Нас не ни е страх от конкуренция. Показахме, че можем да се справим с големи събития. Софиянци показаха невероятен дух и настроение. Убеден съм, че ние сме подготвени".

Като възможна локация за провеждането на конкурса той посочи „Арена София“, както и съпътстващи пространства, в които максимално много хора да могат да се включат и да се насладят на атмосферата около събитието.

От своя страна министърът на културата Евтим Милошев коментира, че още тази седмица Министерският съвет е готов да създаде организация с участието на всички институции, ангажирани с домакинството на „Евровизия 2027“ в България. По думите му подготовката ще обхване всички ключови елементи – организация, място, финансиране, реклама и сигурност.

Още: Това беше само първа стъпка към моята мисия": Стотици фенове посрещнаха DARA в България след триумфа на Евровизия (СНИМКИ и ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия DARA Васил Терзиев Евровизия 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес