"Ковачът" на 27-ата: "One-man show", учител на Лингард, изкушен за 1 нощ

На девети май златните медали от българския шампионат украсиха гърдите на футболистите на Левски, което се превърна в събитие за голяма част от България. Тази част, която 17 безкрайни години беше чакала и се бе надявала "сините" отново да станат шампиони.

От "пожарен вариант" до "пожарен" гол

Отборът от "Герена" си гарантира златото 4 кръга преди края на сезона, което изуми не само техните привърженици, а и цяла футболна България. Но нещата можеше да са различни, ако в мача от втори плейофен кръг срещу ФК ЦСКА 1948 Левски не бе взел победата. Двубоят беше труден, все пак съперникът се бори за малкия шанс, който имаше, да измести "сините" и да прегърне титлата в края. И тогава се появи "пожарният вариант" в атака на Левски - Марко Дуганджич.

Actualno.com споделя с Вас няколко любопитни факта за хърватския нападател, който може би ще напусне клуба през лятото, но ще остави името си дълбоко вкопано в историята на "Герена".

Играл с Попето и лидер на Левски

Факт №1 - в руския Сочи, който го купува за половин милион евро, е бил съотборник с важна "синя" фигура - Ивелин Попов. В румънския ЧФР Клуж за малко се засича с един от лидерите на Левски в момента - Кристиан Димитров. Двамата изиграват 1 мач рамо до рамо - загубата с 1:3 от ФКСБ, след което българинът се връща в Хайдук, откъдето е дошъл под наем.

Факт №2 - периодът 2021-2022 г. е кошмарен за него, тъй като претърпява операция на корема и слабините, а баща му умира. Това го "разтърсва", по думите му.

Може да е голова машина

Факт №3 - най-силният му период е в румънския Рапид, където бележи 22 гола в 37 мача - близо половината от всички попадения на тима за сезона (52). Там той е взет по настояване на румънската легенда Адриан Муту.

Факт №4 - през 2023 г. Дуганджич става най-добрият хърватски голмайстор сред играчите в силните европейски първенства. Именно с тези 22 гола за Рапид.

"One-man show"

Факт №5 - Докато е в Рапид, прави един впечатляващ мач, в който се изявява като "one-man show". Дуганджич започва титуляр срещу Сепси в първенството, бележи в 5', после в 13' и в 19' подпечатва победата с 3:0. За по-малко от четвърт час печели мача за своя тим и напуска терена след жълт картон.

Изкушен за една нощ

Факт №6 - напуска Рапид за... 1 нощ. Когато е дал тържествено обещание, че ще продължи да ниже голове за букурещкия тим, една оферта от Саудитска Арабия пречупва мъжката му дума. От Ал-Тай му обещават да взема по милион евро годишно и той приема офертата за една нощ.

Играе срещу Роналдо

Факт №7 - там, разбира се, играе срещу куп звезди, начело с най-голямата - Кристиано Роналдо. Именно португалецът прецаква първия мач на играча на Левски срещу Ал Насър. Дълго време резултатът се запазва 1:1, но към края на мача е отсъдена дузпа за гранда и Роналдо я превръща в гол. Ал-Тай губи с 1:2. В реванша отборът на Дуганджич понася разгром, но след него хърватинът се среща със сънародника си от Ал Насър - Марсело Брозович.

"Преподавател" на Лингард

Факт №8 - в последния му клуб преди Левски - южнокорейския Сеул, Марко играе с бивша звезда на Манчестър Юнайтед. Това е Джеси Лингард. Двамата се сближили и публикували видео в социалните мрежи, на което британецът учи хърватски думи под наставлението на Дуганджич, който доста се забавлява с това. Марко нарича на шега съотборника си "Лингардич" след проведения урок.