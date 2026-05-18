София посреща DARA с грандиозен концерт

София посреща победителката от Евровизия DARA с грандиозен концерт. От Столична община организират официално посрещане на певицата с концерт на площад "Княз Александър I" на 19 май (вторник) от 18:00 часа.

Още: DARA счупи рекорда за най-голяма разлика между победител и подгласник в "Евровизия" (ВИДЕО)

"И София ще посрещне DARA така, както заслужава! На 19 май от 18:00 часа на пл. "Княз Александър I" ви каним да отпразнуваме този исторически успех с много музика, емоции и енергия. Очаква ни специално музикално парти с DJ, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни DARA. Тя ни даде повод за национална гордост. Нека й покажем, че цяла България стои зад нея", написаха от местната власт.

Кметът на София Васил Терзиев заяви вчера, че столицата е готова да посрещне "Евровизия" през 2027 година. По думите му София вече има увереност и амбиция да организира събитие от подобен мащаб. "Нямаме търпение и искаме да благодарим на Дара, че ни създаде точно тази работа", каза столичният кмет. ОЩЕ: Терзиев уверява: София е готова да посрещне "Евровизия" 2027