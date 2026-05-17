Тимът на Мони Николов и Пламен Константинов завоюва бронза за Купата на Русия

17 май 2026, 20:51 часа 1035 прочитания 0 коментара
Снимка: VC Lokomotiv-Novosibirsk FB
Разпределителят Симеон Николов и Локомотив Новосибирск завършиха на трето място в турнира за Купата на Русия по волейбол. Воденият от българския треньор Пламен Константинов състав на "железничарите" победи с 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12) Зенит Казан. Родният наставник даде шанс на голяма част от своите резерви. Николов започна на резервната скамейка, като се включваше в игра в различни моменти от срещата.

Той се отличи с мощен начален удар и 1 ас, както и с опит за пайп и много емоционални изяви, пишат колегит от Sportal.bg. Така отборът от Новосибирск завършва сезона с бронзови медали в шампионата и в турнира за националната купа.

Междувременно волейболната звезда на България Александър Николов прибави сребърен медал от Шампионската лига на Азия по волейбол към богатата си колекция. Родният национал защитава цветовете на Фулад Сирджан, който отстъпи с 1:3 гейма (20:25, 26:24, 23:25, 23:25) във финала срещу индонезийския Джакарта Бхаянгкара Пресиси. Николов не изигра най-добрия си мач и завърши с 12 точки, но попадна в Идеалния отбор на турнира.

Само преди дни пък бащата на Алекс - Владимир Николов, обяви в интервю, че по-големият му син ще се събере с по-малкия - Симеон, в отбор в Италия (подробности четете в линка).

