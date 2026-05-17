Невероятно! Още една титла и сребро за България от Европейското по борба

Николай Илиев е вторият европейски шампион за България на континенталния турнир по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков, а Радослав Великов-младши спечели трети сребърен медал за националите! Във финала на 71 кг Илиев взе шест точки преднина срещу Артьом Ананян от Русия, който обаче навакса през втората част. Родният талант имаше предимство по критерий и щабът на Ананян обжалва, но загуби видеопрегледа, с което златото отиде при българина.

Преди това Николай Илиев направи перфектен турнир и победи последователно Чемал Пурчу (Турция) със 7:5, Абел Качо (Румъния) с 11:0, Марк Земен (Унгария) с 10:0 и Дмитро Курсенко (Украйна) с 13:3, за да се класира на финал. Младежът е вторият шампион за България след Георги Мърков-младши в класическия стил.

Великов-младши, син на световния шампион от 2006 и треньор на националния отбор в свободен стил Радослав Великов, също направи силен турнир при най-леките на 45 кг. Той не загуби точка срещу Александър Хамов (Беларус) и Даниел Матей (Румъния), а на полуфиналите направи голям обрат в последните секунди срещу Ерик Газарян (Армения) и го победи с 11:7. В битката за златото 15-годишният българин отстъпи с 0:11 на Марко Кваснюк (Украйна).

Великов е републикански и балкански шампион за деца, а също така е и трети на Европейското първенство до 15 години в Италия през 2025. Сребърни медали спечелиха още Стефан Стефанов и Андреа Нисева при дамите (подробности четете в линка).