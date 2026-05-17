Нюкасъл направи огромна услуга на Тотнъм и насочи емблематичен тим към Чемпиъншип

17 май 2026, 21:53 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нюкасъл се наложи с 3:1 на свой терен срещу Уест Хям в последен двубой от неделната програма в 37-ия кръг Висшата лига. "Черно-белите" за първи път от януари записаха поредни домакински победи, докато лондончани са съвсем близо до изпадане от Висшата лига за първи път след сезон 2010-2011. Тимът на Нуно Еспирито Санто има само 36 точки на 18-то място един кръг преди края на кампанията.

Намиращият се точно над зоната на изпадащите Тотнъм има 2 точки повече, но е с един изигран мач по-малко и е със значително по-добра голова разлика в сравнение с "чуковете". Нюкасъл е на 11-то място във Висшата лига в 49 пункта.

Голове на ник Волтемаде и Ник Осула в 15-ата и 19-ата минута осигуриха надежден аванс в полза на "свраките". Силната игра на домакините даде резултат и в 65-ата минута, когато отново Осула беше точен във вратата на "чуковете" с шут от наказателното поле. В 69-ата минута Тати Кастеянос с красив удар от дистанция отбеляза почетния гол в полза на Уест Хям.

Резултати от 37-ия кръг на Висшата лига:

Манчестър Юнайтед - Нотингам 3:2

Брентфорд - Кристъл Палас 2:2

Евертън - Съндърланд 1:3

Лийдс - Брайтън 1:0

Уувърхямптън - Фулъм 1:1

Нюкасъл - Уест Хям 3:1

Астън Вила - Ливърпул 4:2

Уест Хем Нюкасъл Висша лига
Джем Юмеров
Джем Юмеров
