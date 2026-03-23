Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 23 - 29 март 2026

Понякога съдбата ни поднася не само уроци, но и изпитания, които разклащат вътрешния ни баланс. Предстоящата седмица се очертава като особено напрегната за някои зодии, носейки със себе си силни емоции, неочаквани конфликти и моменти на съмнение.

Под влиянието на интензивни астрологични аспекти, като съвпадите между Меркурий, Марс, Луната и Нептун, напрежението ще се усеща както в работната среда, така и в личните взаимоотношения. За представителите на три зодиакални знаци това няма да е просто поредната трудна седмица, а период, в който ще трябва да се справят със стрес, недоразумения и вътрешни колебания.

Въпреки предизвикателствата, именно тези моменти могат да се окажат ключови за личностното израстване – ако бъдат посрещнати с търпение, разум и грижа за себе си.

Близнаци

Тази седмица е свързана със стрес на работното ви място или с колеги, Близнаци. В неделя, Меркурий образува съвпад с Марс и тази енергия се пренася през следващата седмица. Може да се прояви като словесен гняв и раздразнение.

Не позволявайте на интензивната енергия на огнения знак тази седмица да ви води до импулсивни решения. Избягвайте спонтанни отговори, които не са добре обмислени. Тази енергия води до умора, затова се уверете, че си почивате достатъчно.

Съсредоточете се върху това да бъдете коректни, вместо да печелите спорове само заради победата. Може да загубите битката, но да спечелите войната, както се казва. Приоритизирайте задачите си за седмицата и помислете за съставяне на списък с приоритети. Ако можете да включите тези малки промени, можете да се ориентирате добре през тази седмица и да видите, че животът е на път да стане много по-добър.

Дева

Тази седмица, Дева, ще се сблъскате с предизвикателства в комуникацията и взаимоотношенията. Това може да се случи в лични отношения или с някой друг, с когото общувате често, може би на работа. Ако чувствате, че във връзката ви има твърде много напъни и привличания, избягвайте стресиращи разговори и, ако е възможно, запазете тези трудни разговори за по-добър период.

Луната образува съвпад с Марс. По време на този транзит гневът и липсата на доверие може да са проблем. Избягвайте да реагирате на провокациите на другите и да се изтощавате емоционално или да се ядосвате.

Липсата на разбиране все още е проблем. Помислете дали това е така или някой умишлено се опитва да ви провокира. Така или иначе, не реагирайте и говорете спокойно. Отговаряйте на всички въпроси и се отдръпнете. Опирайте се на другите за подкрепа и дайте приоритет на грижата за себе си. Знайте, че след тази седмица животът може да стане много по-добър.

Риби

Чувствителността ви е много висока тази седмица, Риби. Комуникацията може да е проблем и вероятно ще се чувствате претоварени. Внимавайте с комуникацията си с другите, възможни са недоразумения.

Рискувате емоционално претоварване, затова внимавайте да не позволявате на негативните емоции на другите да станат ваши. Не се саможертвайте, за да направите другите щастливи. Трябва да поставите някои граници, особено ако някой стане труден за общуване. Макар че е чудесно да правите другите щастливи, не го правете за своя сметка.

В края на седмицата, Слънцето образува съвпад с Нептун. Това също води до объркване и катастрофи. Не позволявайте на ума си да играе тези игри. И това ще мине, но дотогава е необходима грижа за себе си.

