Лайфстайл:

Ботев Пловдив намери заместник на Лъчо Балтанов, „канарчетата“ отмъкват треньора на конкурент в Първа лига

23 март 2026, 12:23 часа 317 прочитания 0 коментара
Ръководството на Ботев Пловдив е намерило заместник на временния треньор на тима Лъчезар Балтанов. Както е известно, юношата на Левски застана на кормилото на „канарчетата“ след раздялата с Димитър Димитров – Херо. Бившият халф обаче все още няма лиценз „ПРО“ и поради тази причина шефовете на клуба искат да назначат специалист, който разполага с необходимата тапия, за да води отбора в българския елит.

Станислав Генчев се е договорил с Ботев Пловдив

Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ Ботев Пловдив ще отмъкне треньора на един от конкурентите си в Първа лига. Става въпрос за наставника на Локомотив София Станислав Генчев. Младията специалист вече се е разбрал с финансовия благодетел на „канарчетата“ Илиан Филипов като се очаква да бъде представен официално или по време на паузата за националните отбори, или в края на настоящата кампания.

Станислав Генчев има договор с Локомотив София до лятото на 2027-ма, но се очаква да стартира преговори с ръководството на „железничарите“ за неговото прекратяване по взаимно съгласие. Ако това не се случи, то треньорът и Ботев Пловдив ще трябва да платят компенсация на „червено-черните“.

Както е известно, Станислав Генчев вече веднъж води „канарчетата“. Той бе начело на тима между началото на юни и края на август 2023 година. Младият специалист бе край тъч линията в едва шест мача, след което бе освободен заради незадоволителни резултати.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес