Георги Градев пак грабна Гонзо: Президентът на БФС не знае името на капитана на националния отбор (ВИДЕО)

Специалистът по спортно право – Георги Градев, се подигра на президента на футболния съюз Георги Иванов след церемонията „Футболист на годината“, която се проведе в неделя. По време на събитието легендата на Левски имаше честта да награди новия носител на отличието Илия Груев.

Градев е един от най-големите критици на Георги Иванов

„Когато си президент на БФС, но не знаеш името на капитана на националния отбор“, написа Градев в социалните мрежи. Той публикува и откъс от церемонията, от който остават съмнения, че Иванов не успява да изрече Десподов правилно.

Правистът беше сред кандидатите за президент на БФС, когато Иванов спечели вота преди 2 години. Иванов беше избран още на първото гласуване с 235 гласа при необходими 234 за победа. Бербатов остана със 181 гласа, а Михаил Касабов получи 35.

Останалите кандидати бяха футболните агенти Петьо Костадинов и Георги Захариев, Георги Градев и Манол Иванов, но всеки от тях получи по по-малко от 10 гласа.

