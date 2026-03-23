Украйна потвърди: Ударен е не само терминал на "Транснефт" в Приморск, но и рафинерия в Башкирия (ВИДЕО)

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за унищожаване на нефтен терминал на „Транснефт“ в пристанището Приморск в Ленинградска област на Русия и на нефтопреработвателния завод „Башнефт-Уфанефтехим“ в република Башкортостан (Башкирия), част от състава на Руската федерация. Според предварителна информация на генщаба ударите на украинските сили по пристанището в Приморск са нанесли щети както на резервоарния парк, така и на инфраструктурата за товарене на нефт, като е потвърден пожар в обекта.

От армията на Украйна отбелязаха, че през пристанището в Приморск преминават около 60 милиона тона нефт годишно.

Още: Дрон за малко не уби руски губернатор. Взрив в Приморск, руска ПВО ракета застраши секретен руски завод (ВИДЕО)

Удар по нефтопреработвателен завод в Башкирия

Украинското командване обяви също така унищожаването на нефтопреработвателния завод „Башнефт-Уфанефтехим“ и потвърди пожар в обекта.

„Нефтопреработвателният завод „Башнефт-Уфанефтехим“ е жизненоважно звено в снабдяването с гориво на руските въоръжени сили. Неговият основен капацитет за преработка на нефт е приблизително 6–8 милиона тона годишно. Рафинерията се намира на значително разстояние от украинската държавна граница, приблизително 1400 км“, се казва в изявлението.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че атаките срещу споменатите съоръжения са се състояли „вчера и през нощта на 23 март“.

Още: "Не мога да живея в Русия": Нови 249 украински дрона декорираха "рая на Путин" (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 22 март руският опозиционен канал ASTRA съобщи, че отново е избухнал пожар в близост до нефтопреработвателния завод „Башнефт“ в Уфа.

На 23 март губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че в пристанището на Приморск в Ленинградска област е бил повреден резервоар за гориво, възникнал е пожар, текат пожарогасителни действия и персоналът е евакуиран. Той посочи, че общо над 70 безпилотни летателни апарата са били свалени над региона.

По-късно ASTRA съобщи, че сателитните снимки на NASA показват следи от пожар в целия резервоарен парк на нефтения пристанищен комплекс в Приморск.

Пожар в Ростов

Междувременно пожар обхвана складове за химически продукти в близост до Ростов, като се образува голям димен стълб, простиращ се на десетки километри. Все още не е ясно какво вещество е причинило огъня.

Още: Бум-бум: Петролни обекти и завод в Русия попаднаха под обстрел от дронове (ВИДЕО)*

❗️Fire engulfed chemical warehouses near Rostov, producing a large smoke plume stretching for dozens of kilometers. The substance involved remains unknown. #Russia pic.twitter.com/gmjTXrsy9G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2026