Билянските извори в Охрид са застрашени

Гражданска инициатива "Охрид SOS" днес внесе официално искане до Министерството на околната среда и териториалното устройство на Северна Македония и Министерството на здравеопазването на страната за създаване на санитарно-охранителни зони около Билянините извори (Бей кладенец) в Охрид, съобщи македонската медия trn.mk. Инициативата твърди, че районът около изворите бързо се урбанизира, а предвиденото от Закона за водите законово задължение за опазването им не се изпълнява от десетилетия.

Урбанизацията е проблем за водоснабдяването и екосистемите

Районът около изворите се урбанизира бързо през последната година и е подложен на повишен антропогенен натиск, посочват вносителите. Това създава реален риск за качеството и безопасността на водата, но и за целостта на увредените екосистеми. Изворите се намират в непосредствена близост до защитените и екологично ценни местности: Студенчишко блато, Мазия и Охридско езеро.

Съгласно членове 98 и 99 от Закона за водите, за водните обекти, предназначени за водоснабдяване, така че питейната вода, задължително се установяват по-тясна санитарна зона и по-широки защитни зони. Въпреки че милиарди извори снабдяват Охрид с питейна вода от десетилетия, това законово задължение не е изпълнено и до днес, посочват в инициативата Охрид SOS.

Конкретното искане до македонската власт

Ето защо от инициативата искат от Министерството на околната среда да започне административна процедура, да започне изготвянето на хидрогеоложко и санитарно проучване, да включи Община Охрид в процеса и след получаване на становището да внесе предложение до правителството за официално определяне на зоните за санитарно-охранителни.

От Министерството на здравеопазването се иска експертиза за нуждите на опазване на общественото здраве чрез определяне на режимите и за трите зони.