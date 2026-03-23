Ивайло Чочев: „Шансовете на Лудогорец за титла намаляват“

Един от най-добрите и постоянни футболисти на Лудогорец Ивайло Чочев заслужено взе втора награда на церемонията „Футболист на годината 2025“ и бе обявен за най-добър полузащитник в родното първенство. След като получи наградите си, полузащитникът говори пред медиите, като изрази радостта си от спечелените призове. Той говори за собственото си ниво като футболист и шансовете на Лудогорец за титла.

Ивайло Чочев: „Стремя се да държа ниво“

Ивайло Чочев започна с радостта си от спечелените награди: „Изключително радостен съм, че спечелих награда за най-добър полузащитник. Футболист №2 на България, излишно е да коментирам, много съм горд и радостен“. Той говори и за нивото, на което се представя: „Стремя се да държа ниво, да се представям добре, въпреки че напредвам с годините. Условията в Лудогорец ме задължават да покажа най-доброто, на което съм способен“.

„Тези мачове ще ни държат в кондиция“

Чочев обърна внимание и на битката за титлата между Левски и Лудогорец: „Разбира се, колкото по-малко мачове остават, толкова шансовете ни намаляват, но ние излизаме във всеки мач за победа и ще видим докъде ни стигат силите. Тези мачове ще ни държат в кондиция, в тези мачове трябва да покажем най-доброто от себе си и в тях отборът влиза подготвен и мотивиран“. След изиграването на 27 кръга от Първа лига Левски води с 9 точки на Лудогорец във временното класиране. „Сините“ са с актив от 65 пункта, а „зеление“ – с 56.

