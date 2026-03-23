Любопитно:

Ивайло Чочев: „Шансовете на Лудогорец за титла намаляват“

23 март 2026, 12:01 часа 346 прочитания 0 коментара
Един от най-добрите и постоянни футболисти на Лудогорец Ивайло Чочев заслужено взе втора награда на церемонията „Футболист на годината 2025“ и бе обявен за най-добър полузащитник в родното първенство. След като получи наградите си, полузащитникът говори пред медиите, като изрази радостта си от спечелените призове. Той говори за собственото си ниво като футболист и шансовете на Лудогорец за титла.

Ивайло Чочев: „Стремя се да държа ниво“

Ивайло Чочев започна с радостта си от спечелените награди: „Изключително радостен съм, че спечелих награда за най-добър полузащитник. Футболист №2 на България, излишно е да коментирам, много съм горд и радостен“. Той говори и за нивото, на което се представя: „Стремя се да държа ниво, да се представям добре, въпреки че напредвам с годините. Условията в Лудогорец ме задължават да покажа най-доброто, на което съм способен“.

Още: Футболист №1 на България: „Само аз знам колко е трудно. Горд съм, радвам се, искам да се развивам“

Ивайло Чочев

„Тези мачове ще ни държат в кондиция“

Чочев обърна внимание и на битката за титлата между Левски и Лудогорец: „Разбира се, колкото по-малко мачове остават, толкова шансовете ни намаляват, но ние излизаме във всеки мач за победа и ще видим докъде ни стигат силите. Тези мачове ще ни държат в кондиция, в тези мачове трябва да покажем най-доброто от себе си и в тях отборът влиза подготвен и мотивиран“. След изиграването на 27 кръга от Първа лига Левски води с 9 точки на Лудогорец във временното класиране. „Сините“ са с актив от 65 пункта, а „зеление“ – с 56.

Още: Обявиха "Футболист на годината" на България! Вижте топ 3 футболисти и треньори за 2025

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Футболист на годината Лудогорец Ивайло Чочев Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес