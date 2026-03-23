Туарегите Imarhan с първи концерт в София

Посланиците на "пустинния блус" Imarhan, една от най-разпознаваемите туарегски групи в света, идват в София за специален концерт на 17 април (петък вечер) в столичния клуб "Паве" (под Столична библиотека, вход откъм ул. "Уилям Гладстон" 68). Групата е на голямо европейско турне с музиката от най-новия си албум "Essam", издаден в началото на тази година, а концертът в София е единствената им дата за цяла Източна Европа.

Могъщите Imarhan (името им означава "тези, за които ме е грижа") се нареждат в афиша на "Аларма Пънк Джаз" след силна туарегска блус-рок серия от 5 успешни концерта на Tamikrest (Мали) и 3 на Bombino (Нигер) за последните 4 години.

Групата е създадена преди точно 20 години (2006) в Таманрасет, Южен Алжир, а тази година чества десетилетие от издаването на първия си (едноименен) албум Imarhan (2016)... с нов албум - "Essam" ("мълния" на родния им език тамашек). С този албум Imarhan правят крачка напред в жанрово отношение, добавяйки към характерното си дезърт блус и психеделик рок звучене нови пластове, благодарение на продуцента Максим Косинец и мултиинструменталиста Емил Папандреу (от френското дуо UTO) с неговите семплирани звуци и модуларни синтезатори. Последният пристига с тях и в София като саунд инженер и човекът със специалните ефекти.

Иначе оригиналният състав на групата (от самото им създаване), в който тя идва в България на 17 април, се състои от Ияд Муса Бен Абдерахман "Садам" - вокали, соло китара (от повече от десетилетие член и на Tinariwen, с които го свързват и родови връзки), Тахар Кхалди - баскитара, Хикам Бухасе - китари, барабани, перкусии, вокали, Абделкадер Урзиг - китара, беквокали и Хайбала Акхамук - калабаш, беквокали.

В България са били веднъж като много млада група (полуинкогнито) на фестивала Meadows In The Mountains в Родопите преди повече от десетилетие. В София идват за първи път.

Програмата за 17 април:

20:00 ч. – отваряне на вратите на клуба

21:20 ч. – начало на концерта

БИЛЕТИ за концерта можете да намерите в системата на EpayGo https://epaygo.bg/1388582759 и на касите на EasyPay в цялата страна. До края на март са по 30 евро. После стават по 35. И в деня на концерта (и на входа на клуба, ако има останали) ще са по 40 евро. Предварителното закупуване на билет е препоръчително, тъй като местата са само 280.

