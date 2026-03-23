Лични причини и натрупани мачове: националният селекционер разкри защо не е повикал големите имена

Националният отбор на България, заедно със селекционера Александър Димитров, присъства на церемонията „Футболист на годината 2025“. След като награждаването приключи, Димитров говори пред медиите. Той даде обяснение защо някои от най-големите имена на българския футбол няма да пътуват с „лъвовете“ за турнира „FIFA Series“ в Индонезия. Националният отбор отпътува за Азия веднага след края на церемонията. На 27 март предстои първият мач на „лъвовете“, където ще срещнат Соломоновите острови.

Александър Димитров: „Националният отбор е търпял загуби“

Ето какво каза Александър Димитров за селекцията на България: „Това не е за първи път. Още когато стана ясно, че ще участваме, казах, че ще дам шанс на млади играчи, и опитните ще останат. Под най-опитни визирах Ради Кирилов, Чочев и Десподов, имат най-много мачове. Взимаме по-млади играчи, които да се докажат. Имаме играчи от Мартиника, Гвинея-Бисау и такива държави, Соломонови острови и Индонезия не очакват такива подигравки. Националният отбор е търпял загуби от такива отбори, ще подходим максимално отговорно, трябва да излезем с чест и победители.

В Индонезия имат 14 играчи в Европа – Борусия Мьонхенгладбах, Аякс, Сасуоло, Оксфорд – струват немалко пари. Това ще ни даде една визия за нашето развитие. След мача с Грузия казахме, че искаме това да е основата, на която да градим успехи за Лига на нациите“.

„Не смятам да изкарвам такива неща“

Националният селекционер говори и за големите липсващи имена в състава: „Контузията на Кристиан Димитров? Присъедини се към лагера, докторът го прегледа, разбрахме се, че няма да бъде пълноценен. Видях някакви спекулации днес – отговарям по този начин. Илия Груев и Лукас Петков в имейл и разговори заявиха лични причини, които те могат да ви ги споделят. Не смятам да изкарвам такива неща, ако те решат да споделят – това е тяхно право.

Кристиан Димитров колко мача има? А колко имат Чочев и Десподов... Аз говоря за мачове, не за възраст. Десподов няма и 30 години. Говорим за изигран брой мачове, имат по над 100 мача. Най-опитните няма да пътуват“.

