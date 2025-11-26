Зодиите, на които декември 2025 ще донесе истински триумф

Въпреки че декември е по-малко стресиращ месец за повечето хора, тъй като е изпълнен с празнични приготовления, някои зодии ще се окажат сред блестящи възможности, привличайки късмет буквално на всяка крачка. Очаква ги истински триумф през последния месец на 2025.

Стрелец

За Стрелеца декември обещава да бъде един от най-силните месеци в годината. Слънцето, Марс, Меркурий и Венера или вече са във вашия знак, или навлизат в него, създавайки плътна концентрация на енергия, която ще ви отвори нови хоризонти. Слънцето ще остане в Стрелец до 20 декември, повишавайки вашата увереност и жизненост. Марс, който остава до 15 декември, поставя началото на нов двугодишен цикъл на активност и промяна. А Меркурий ще се съсредоточи върху важни комуникации, преговори и социални контакти.

Новолунието на 19 декември ще ви даде символична „точка на нулиране“ преди Новата година. Венера, която е във вашия знак от 29 ноември до 25 декември, засилва вашата привлекателност и ви помага да привлечете внимание, подкрепа и късмет.

Козирог

За Козирозите декември 2025 г. е един от най-значимите периоди. Вашият сезон започва, а Слънцето, което влиза във вашия знак на 21 декември, връща чувството за стабилност и увереност. Марс навлиза в Козирог на 15 декември, с което открива нов двугодишен период, изпълнен с амбиция, енергия и движение напред.

Юпитер във вашия седми дом подобрява взаимоотношенията с другите и помага за изграждането на хармонични съюзи, както лични, така и професионални. Уран във вашия пети дом прави декември благоприятен за любов, творчество и среща с някой важен. От 24 декември Венера започва да преминава през първия ви дом, засилвайки личния ви магнетизъм и привличайки вниманието към вас. Годината ще завърши красиво, а новата ще започне още по-добре.

Рак

Раците могат да очакват наистина успешен и проспериращ месец. Юпитер във вашия първи дом продължава да носи разширени възможности, вдъхновение и позитивна перспектива за бъдещето. Сатурн в Риби подкрепя вашето Слънце с хармоничен аспект, укрепвайки вътрешната ви опора и ви помагайки да вземате правилните решения.

След 15-ти и 20-ти декември, когато Марс и Слънцето напускат Стрелец, вашият седми дом на партньорствата се активира. Това е време, когато отношенията с важни хора заемат централно място.

От 24 декември Венера също преминава в Козирог, засилвайки романтичните и социалните аспекти на живота ви. Краят на годината ще ви донесе хармония, топлина и чувство за сигурност.

