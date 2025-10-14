99% от сърдечните удари се случват заради тези 4 причини

Учените да изчислили, че около 85% от всички смъртни случаи, свързани със сърдечно-съдови заболявания, се дължат на сърдечни удари и инсулти, а повече от 64 милиона души по целия свят са засегнати от сърдечна недостатъчност. Такива състояния рядко възникват без предупреждение, затова е важно хората да следят състоянието на сърцето си и да се грижат за своето здраве.

Според здравните данни на над 9 милиона възрастни в Южна Корея и САЩ, почти всеки, който развива сърдечно заболяване и претърпява сериозен сърдечно-съдов инцидент, има един от четирите основни рискови фактора в предшестващия период. Сърдечен удар възниква, когато притокът на кръв към сърцето е блокиран или силно намален.

Снимка: iStock

Причини за сърдечен удар: високо кръвно налягане, висок холестерол, високи нива на захар и тютюнопушене

Четирите основни рискови фактора в периода, предшестващ сърдечно-съдовите заболявания, включват високо кръвно налягане, висок холестерол, високи нива на кръвна захар и тютюнопушене. Дори при жените под 60 години (демографската група с най-нисък риск от сърдечно-съдови инциденти) повече от 95% от сърдечните удари или инсулти са свързани с един от тези съществуващи рискови фактори.

Хипертонията е факторът, който най-често се свързва със сърдечно-съдови събития. Повече от 93% от хората, претърпели сърдечен удар, инсулт или сърдечна недостатъчност, вече са страдали от хипертония. Следователно контролирането на този рисков фактор може да бъде ключово за предотвратяването на сериозни сърдечно-съдови заболявания в бъдеще.

Снимка: iStock

"Смятаме, че проучването показва много убедително, че излагането на един или повече неоптимални рискови фактори преди тези сърдечно-съдови събития е почти 100 процента", казва кардиологът Филип Гренланд от Северозападния университет. Авторите отбелязват, че техните констатации опровергават последните твърдения, че коварните сърдечно-съдови събития, възникващи при липса на рискови фактори, са в нарастване.

Симптоми на сърдечни заболявания и навици, които да избягвате

Снимка: iStock

Сърдечните заболявания са сериозна заплаха за здравето на възрастните хора, въпреки че всеки на всяка възраст може да бъде изложен на риск. Те могат да се проявят без симптоми. Ето защо е важно да се подлагате на редовни прегледи. Потърсете незабавно помощ, ако имате някой от следните симптоми на сърдечно заболяване:

Болка, изтръпване или изтръпване в раменете, ръцете, врата, челюстта или гърба

Затруднено дишане при физическа активност, почивка или лежане

Болка в гърдите, която отшумява при почивка

Замаяност

Завиване на свят

Объркване

Главоболие

Изпотяване

Гадене и повръщане

Умора или изтощение

Оток в глезените, краката, стомаха или шията

Тъй като рискът от сърдечни заболявания се увеличава с възрастта, може да се наложи да промените начина си на живот и хранителните си навици: не пушете, спортувайте, поддържайте здравословно тегло, посещавайте редовно лекар за прегледи, намалете консумацията на алкохол и сведете стреса до минимум. Здравословната за сърцето диета включва консумацията на повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и други храни с високо съдържание на фибри.

Снимка: iStock

Също така яжте храни с ниско съдържание на наситени мазнини и транс мазнини, ограничете приема на сол (натрий), яжте поне две порции риба седмично (по-добре е да ядете мазна риба, която съдържа омега-3 мастни киселини), ограничете храни и напитки със захар и пийте вода, за да намалите натоварването на сърцето, бъбреците и други органи, пише "Marca".

