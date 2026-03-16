Кой ще оцелее след края на света: Учени определиха най-издръжливото същество на планетата

Ново проучване показа, че не хлебарките или плъховете имат най-голям шанс да оцелеят при глобални катастрофи. Учените определиха тардиграда, микроскопичен организъм с уникална способност за оцеляване, като най-устойчивото същество на Земята.

Най-издръжливото същество на планетата

Популярните представи за „последния вид на планетата“ обикновено се свързват с хлебарки или плъхове. Ново проучване обаче показва, че друго същество е много по-вероятно да оцелее при глобални катастрофи - това е микроскопичният тардиград. Това съобщава изданието DailyGalaxy.

Екип от изследователи, ръководен от д-р Дейвид Слоун и д-р Рафаел Алвес Батиста от Оксфордския университет, анализира какво събитие би могло напълно да стерилизира Земята. Учените не са оценявали оцеляването на човечеството или отделните екосистеми, а са търсели организъм, който задава максималния „биологичен праг“ на издръжливост.

Тардиградът е микроскопично животно, подобно на октопод, известно още като „водна мечка“. То може да достигне около 0,5 мм дължина и в някои случаи да живее до 60 години. При трудни условия тардиградът навлиза в състояние на криптобиоза - почти пълно спиране на метаболизма. В това състояние е способен да издържи на екстремни температури, радиация и дори да се лишава от вода и храна в продължение на десетилетия.

Изследователите отбелязват, че за да се унищожат напълно дори такива издръжливи организми, е необходимо да се премахнат естествените им „убежища“. Най-важното от тях е океанът, защото водният стълб предпазва живота от много глобални катастрофи – от радиационни изригвания до резки промени в температурата.

Ето защо учените са определили условна граница за пълно изчезване: събитие, способно да доведе до кипене на световните океани. Според техните изчисления, това би изисквало астероид с тегло около 2×10 на 18-та степен кг. В Слънчевата система има малко такива обекти - изследователите споменават по-специално Веста или Плутон, но техните орбити не пресичат земната орбита.

Подобна логика важи и за космическите катастрофи. Например, свръхнова би могла да загрее океаните до критични нива само ако избухне на около 0,14 светлинни години от Земята. За сравнение, най-близката до нас звезда, Проксима Кентавър, е на около четири светлинни години разстояние.

Следователно, според изследователите, събития, способни напълно да стерилизират планета, са изключително малко вероятни по време на живота на Слънцето.

„Без технологиите, които ни защитават, хората са много чувствителен вид. Малките промени в околната ни среда имат значително въздействие върху нас. На Земята има много по-устойчиви видове. Животът на тази планета може да продължи дълго след изчезването на хората“, казва съавторът на изследването Рафаел Алвес Батиста.

