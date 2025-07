Финикийците използвали рециклирана керамика за хидравлична варова мазилка преди 2700 години

Изследователи разкриха най-ранната известна употреба на хидравлична варова мазилка във финикийската архитектура – изработена не от вулканична пепел като римския бетон, а с помощта на рециклирана керамика. Това откритие, направено на обекта от желязната епоха Тел ел-Бурак в Южен Ливан, хвърля светлина върху древни практики за устойчивост и високо ниво на инженерство, които досега не са били приписвани на финикийците.

Изводите, публикувани в Scientific Reports, са от мултидисциплинарно проучване на проби от мазилка, събрани от три инсталации, включително добре запазена преса за вино, датираща от около 725 – 600 г. пр.н.е.

Древна преса за вино от рециклирана керамика

Разположен само на 9 км южно от Сидон (днешна Сайда), Тел ел-Бурак е бил ключов селскостопански център за финикийския град-държава. Сред най-значимите му характеристики е масивна преса за вино, състояща се от голям басейн за пресоване на грозде, свързан с ферментационна вана с обем 4500 литра – и двете покрити със специализирана мазилка на основата на вар.

Това, което правело тази мазилка изключителна, бил нейният състав: натрошени керамични фрагменти – вероятно счупени амфори, – добавени към варовото свързващо вещество. Тези керамични добавки действали като пуцоланов материал, реагирайки химически с варта, за да образуват хидравличен хоросан – материал, способен да се втвърдява във влажна среда.

„Наличието на керамични агрегати не е било просто рециклиране на отпадъци – то е било технологичен избор за производство на водоустойчива, издръжлива мазилка“, казва водещият автор д-р Силвия Амиконе.

Тази практика предшества римския бетон и е по-близка до ранните гръцки и егейски технологии, макар и рядко срещана в Леванта досега.

Гипсови инсталации в Тел ел-Бурак, Ливан: (а) Пресата за вино в Зона 4, гледана от запад; (б) Гипсов басейн под пода на двора на Къща 3 (Зона 3), гледан от югозапад; (в) Гипсов под в стая 1 на Къща 4, също в Зона 3, гледан от североизток. The Tell el-Burak Archaeological Project / S. Amicone et al., Scientific Reports, 2025

Мултидисциплинарен подход

За да потвърдят хидравличния характер на мазилката, изследователите са приложили набор от научни техники, включително:

Оптична микроскопия и SEM-EDS: Установени са химични реакционни ръбове между варта и керамиката, отличителен белег на хидравличност.

Рентгенова прахова дифракция (XRPD): Разкрити са минерални фази като геленит, кристобалит, мулит и диопсид, обикновено образувани при високи температури на изпичане.

Термогравиметричен анализ (TGA): Показал нива на свързана вода над 3% и загуби на CO₂ под 30%, което потвърждава хидравличната класификация.

Анализ на органични остатъци (ORA): Открити серни съединения в мазилката – вероятно свързани с производството на вино или използването на амфори.

Тези резултати потвърждават, че строителите на Тел ел-Бурак са знаели как да манипулират материалите, за да създават трайни, водоустойчиви мазилки много преди тези знания да станат стандартизирани в римското строителство.

Керамичните отпадъци като стратегически ресурс

Керамичните фрагменти, използвани в мазилката, не са просто строителни отпадъци. Петрографските и минераложките анализи показват, че те произхождат от отпадъци от производството на керамика, вероятно от близкото място Сарепта, известен финикийски керамичен център, разположен на 4 км.

Интересното е, че тези керамични парчета показват смесица от температури на изпичане:

Тип 1: Ниско изпечени фрагменти (под 850°C), силно реактивни.

Тип 2: Високо изпечени, остъклени парчета (над 1050°C), по-малко реактивни, но все пак използвани.

Въпреки че е по-трудно да се намерят и обработят, наличието на високо изпечени фрагменти предполага умишлен подбор или повторна употреба на керамични отпадъци, а не случайно включване. Освен това в самия Тел ел-Бурак не са открити отпадъци от производството на керамика, което подкрепя идеята за специализирано производство и транспорт на материали.

Микрофотографии с тънки сечения на керамични агрегати, използвани в мазилката от желязната епоха в Тел ел-Бурак: (a, b, e) Керамика тип 1 - ниско изпечени фрагменти с висока порьозност - показани под поляризираща светлина (XP) и на BSE изображение при голямо увеличение; (c, d, f) Керамика тип 2 - високо изпечени, остъклени фрагменти - с изотропна матрица и пори, показани също под XP и BSE. S. Amicone et al. / Scientific Reports, 2025

Технологична иновация с централизиран контрол

Това ниво на познаване на материалите, последователност и усилия сочи към централизирано, ръководено от елита производство. Инсталациите за мазилка в Тел ел-Бурак отразяват повече от техническа изобретателност - те също така предполагат организирана икономическа система, където специалистите са имали достъп и са могли да транспортират специфични материали за строителство.

Използването на такава усъвършенствана мазилка в инфраструктурата за производство на вино също е в съответствие с археологически доказателства, че лозарството е било ключов компонент на финикийската икономика както на местно ниво, така и за търговия, пише Аrkeonews.

Средиземноморски връзки и историческо значение

Това откритие значително променя времевата линия и географския произход на технологиите за хидравлична мазилка. То подкрепя идеята, че финикийците – известни морски търговци и преносители на култура – са играли жизненоважна роля в разпространението на технологични иновации като пуцоланови хоросани в Средиземно море през желязната епоха.

Докато римският бетон по-късно ще доминира в древната архитектура, този ранен финикийски пример илюстрира местните иновации и адаптация към околната среда много преди римляните да индустриализират метода.