Как пилотите избягват гръмотевичните бури и какво се случва, когато не успеят

Самолетните катастрофи при гръмотевични бури са изключително редки – главно защото пилотите рядко летят в гръмотевични бури. "Никога не бихте летяли умишлено в гръмотевична буря, защото гръмотевичните бури съдържат най-бурния въздух, както и други опасности", казва Патрик Смит, капитан на авиокомпания и автор на блога "Ask the Pilot".

Как пилотите проследяват бурите

Снимка: iStock

Избягването на бурите, обяснява Смит, включва тясно сътрудничество между метеоролози, контрол на въздушното движение и екипажа на самолета, както преди, така и по време на полета, пише "Popular Science".

"Преди всеки полет получаваме доклади и прогнози, които посочват къде може да възникнат бури", казва той, като се позовава на подробни сателитни карти, предоставени от метеоролозите. "Но ако сте на 12-часов полет, информацията, с която разполагате в началото, е само донякъде ценна. Това, на което наистина разчитате, са инструментите в реално време."

Снимка: iStock

Част от работата на Смит и други пилоти е да наблюдават постоянно бордовия радар на самолета и системата за избягване на лоши метеорологични условия (WAS), които показват "къде са бурите, на каква височина са, с каква скорост се движат, в каква посока се движат и т.н.", казва той. "Радарът изпраща сигнал от самолета, който се отразява от водата в облаците и се връща", обяснява бившият пилот Том Бън. "Колкото повече вода, толкова по-силна е бурята." Друг важен източник на информация са другите пилоти. "Може да има 20, 30, 40 самолета, които контролът на въздушното движение наблюдава в определен диапазон на височина", казва Бън. "Всички са на една и съща честота, можете да се чувате един друг. Ако имате турбуленция, трябва да я съобщите."

Тази комбинация от радар и обмен на информация позволява на пилотите да проследяват бури и турбуленции до няколкостотин мили напред. След това могат да поискат от контрола на въздушното движение промяна на височината, за да избегнат турбуленцията, или промяна на маршрута, за да заобиколят бурята. Повечето авиокомпании препоръчват пилотите да поддържат минимално разстояние от 10 до 20 мили от гръмотевични бури, в зависимост от тяхната сила. "Виждате на радара, че има цветен код", казва Бън. "Зеленото е краят на бурята, която е неравномерна, но не е силна. Жълтото е доста силно, а след това идва червеното. Просто искате да се държите настрана от него."

Как самолетите летят през бури

Снимка: iStock

Когато летят през разпръснати гръмотевични бури, пилотите понякога могат да изберат да прокарат курс през пролуките между бурите, вместо да се отклоняват прекалено много от планирания си маршрут. При тези условия, насоката за разстояние от 20 мили може да предостави важен буфер срещу непредвидими промени във времето. "То може да се промени много бързо и можете да се окажете в зона, където бурята се движи или променя по определен начин, при който това разстояние е невъзможно", казва Смит. "Няма да летите в сърцето на бурята, но може от време на време да я заобикаляте по краищата."

По същата причина, казва той, обикновено не се препоръчва да се лети над бурите. "Гръмотевичните бури могат да се простират далеч над това, което наричаме нива на полет, на височина над 40 или дори 50 000 фута", казва той. Въпреки че прелитането над гръмотевична буря може да бъде гладко и безопасно, те могат да се разраснат бързо, което прави по-безопасно да ги заобикаляте, отколкото да летите над тях, пише "Popular Science".

Снимка: iStock

Въпреки тези усилия да се избегне, както Смит, така и Бън са съгласни, че летенето в буря рядко е толкова опасно, колкото го представят филмите – въпреки че може да направи пътуването неприятно. "Вероятно най-лошото, което може да се случи, е да ви засипе градушка, която да направи малки вдлъбнатини по крилото", казва Бън. "Ако крилото е вдлъбнато по краищата, то няма да бъде толкова ефективно." По-силна градушка може дори да счупи предното стъкло на самолета, въпреки че в по-голямата част от случаите щетите, нанесени на самолетите от градушка, са по-скоро финансова загуба за собственика на самолета, отколкото заплаха за безопасността на пътниците.

Гръмотевичните бури често са съпроводени и от засилена турбуленция, която може да бъде неприятна и плашеща за пътниците, но рядко е опасна. Протоколът на пилота е просто да настрои автопилота на оптималната скорост за преминаване през турбуленция – калибрирана да поддържа стабилност, като същевременно минимизира аеродинамичните напрежения – и да изчака турбуленцията да отмине.

Защо пилотите избягват кацане при бури

Снимка: iStock

Единственото обстоятелство, при което турбуленцията може да бъде опасна, е когато се появи близо до земята, поради което пилотите са особено склонни да избягват кацане по време на гръмотевични бури. "Едно от големите притеснения е вятърната турбуленция", казва Смит. "Вятърната турбуленция е внезапна промяна в скоростта и/или посоката на вятъра, която може да бъде опасна за самолетите на ниска височина."

Той обяснява, че съвременните самолети са оборудвани със системи за избягване на ветрови срязвания, а летищата също разполагат със системи за предупреждение за това явление. Ако се открие ветрово срязване над пистата, "може да влезете в режим на изчакване някъде и да изчакате времето да се оправи, или да се отклоните към алтернативно летище". "Тези решения обикновено се вземат между пилотите и диспечерите на земята", казва той. "В крайна сметка решението е на капитана, но на практика това е съвместно решение."

А какво да кажем за най-големия страх на много нервни пътници – пряк удар от мълния? "Това не е проблем", казва Бън. "Средностатистическият самолет бива ударен, както ми казаха, два пъти годишно." Електрическите системи на търговските самолети са проектирани да издържат на тези удари, с резервни системи, които поемат функциите им в редките случаи на отказ. "Това е като когато мълния удари колата ви, тя просто следва повърхността", обяснява той. "Не прави нищо на хората вътре в колата. Същото важи и за самолета. Ако ви удари мълния, просто се чува силен шум и се вижда светкавица.".