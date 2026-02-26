Учени откриха потънал кораб от 14 век с няколко тона китайски „съкровища“

Корабокрушение от 14-ти век, съдържащо 3,8 тона керамика, включително най-голямата в света колекция от синьо-бял порцелан от династията Юан, е открито край бреговете на Сингапур, съобщава Daily Galaxy.

Останките от кораба, наречен „Темасек“, крият важна информация както за историци, така и за археолози. Товарът, който е включвал множество керамични изделия от известните китайски пещи Дзиндежен, вероятно е бил предназначен за Темасек, древното име на съвременен Сингапур.

Откритието на древен китайски кораб

Отбелязва се, че това откритие не само хвърля светлина върху древните търговски мрежи, но и предполага, че Сингапур може да е бил оживен център на световната търговия много по-рано, отколкото се е смятало досега.

Според Майкъл Флекър, експерт в HeritageSG, дъщерно дружество на Националния съвет за наследство на Сингапур, синьо-белият порцелан от династията Юан, изваден от корабокрушението, се счита за изключително качествен. Той отбеляза, че „качеството на керамиката в много случаи е превъзходно“.

Япония първа в света започва добив на редкоземни метали от морското дъно

Интересното е, че колекцията включва над 2350 фрагмента и няколко почти непокътнати произведения, изобразяващи мандаринки в езеро с лотоси, дракони и цветя, всички изпълнени в ярки сини нюанси. Въпреки че порцеланът представлява само 4% от теглото на товара, той е най-значимият експонат по отношение на историческа стойност.

Други видове керамика, като например селадон от Лонгкуан и съдове за съхранение от Фуджиан, също са открити на останките от кораба, което дава представа за различните видове стоки, търгувани между Китай и Югоизточна Азия. Флекър обясни, че селадонът от Лонгкуан е съставлявал 44,5% от теглото на товара, което подчертава значението му в древната китайска търговия.

Отбелязва се, че въпреки че нито една част от корпуса на кораба не е оцеляла, събраните на мястото на останките доказателства предполагат, че вероятно е ставало дума за китайска джонка (вид здрав платноход, популярен в древен Китай). Проучване, публикувано в Journal of International Ceramic Studies, гласи:

„Въпреки че нито един от корпусите на кораба не е оцелял, косвени доказателства сочат, че вероятно е бил китайска джонка. Въз основа на местоположението на останките, многобройните подобни находки на наземни археологически обекти в Сингапур и, което е важно, общия недостиг на големи синьо-бели чинии, открити в исторически колекции от Турция, Близкия изток и Индия, Темасек изглежда е най-вероятната дестинация на кораба.“

Сензация край Созопол: Намериха потънал кораб на 300 метра от брега

Според учените, това откритие за пореден път хвърля светлина върху ролята на Сингапур в морската търговска мрежа през 14 век.

Интересното е, че порцеланът е произведен между края на 20-те и началото на 30-те години на 14-ти век, по време на управлението на император Уензонг, който е ограничил използването на определени мотиви, включително изображението на мандаринка върху езеро с лотоси, като личен герб.

Флекър обяснява: „Доминиращият мотив върху синьо-белия порцелан от останките от кораба са мандаринки върху езеро с лотоси“, добавяйки, че тези мотиви първоначално са били предназначени за императора, но са станали достъпни за други грънчари след 1340 г.

Отбелязва се, че сложните порцеланови дизайни, като например патици и лотосови цветя, са символизирали хармония и просперитет. Флекър отбелязва, че този период на производство на порцелан съвпада с времето, когато ограниченията за изобразяване на патици по езерата са премахнати около 1340 г.

Подводен архив: Откриха римски кораб на 1600 години в Италия