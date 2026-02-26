Тази риба може да сменя пола си: Биолог разкри защо го прави

Яркооранжевата риба клоун е известна не само с наситеното си оцветяване, но и с една необичайна характеристика - тя може да променя репродуктивната си анатомия. Еволюционният биолог от университета Рътгерс Скот Травърс пише във Forbes за това как рибите клоуни могат да променят пола си. Той обясни защо рибите правят това.

Как рибите клоуни променят пола си

Биологът отбелязва, че рибите клоуни живеят в сплотени семейни групи, прикрепени към морска анемона. В тази група се размножават само две риби - доминиращата женска и нейният женски партньор, докато подчинените мъжки изчакват своя момент.

Травърс подчертава, че тази йерархия е в основата на биологията на този род. Освен това, ако водещата женска изчезне, доминиращият мъжки започва сложния физиологичен процес на превръщане в женска. Биологът споделя, че проучване от 2003 г. е установило, че социалните сигнали неизменно предизвикват скокове в растежа и промени в поведението при мъжките риби клоуни. Загубата на доминираща женска е мощен социален спусък за промяна на пола.

Как да се отървем от миризмата на риба след готвене

Освен това, учените са открили, че последващата биологична трансформация се случва в мозъка и тялото на рибата на молекулярно ниво. В проучване от 2024 г. , използващо усъвършенствана технология за РНК секвениране, учените са открили широко разпространени разлики в типовете мозъчни клетки и генната експресия между мъжките и женските риби клоун.

Учените са идентифицирали ключови молекулярни системи, участващи в тази невронна трансформация, включително естрогенни пътища и невропептидна сигнализация. Биологът обяснява, че това предполага, че мозъкът вероятно активно инициира и координира смяната на пола, разглеждайки я като събитие, засягащо целия организъм.

Какво кара рибата клоун да променя пола си?

Травърс обясни, че молекулярната хореография на обръщането на пола включва и добре проучени пътища на половите стероиди и регулаторни гени. Ароматазата, ензим, кодиран от гена cyp19a, който превръща тестостерона в естроген, играе ключова роля в този процес при рибите.

ТАЗИ риба е по-добра от тлъстия шаран и скучната скумрия: Ще си оближете пръстите!

По-конкретно, значително увеличение на активността и на двата варианта на ароматазния ген се наблюдава след няколко месеца чифтосване и социално взаимодействие, като за завършване на прехода са необходими поне пет месеца. Това означава, че промените в генната експресия не само са спусък за смяна на пола, но могат да бъдат и постоянна част от процеса, превръщайки социалния контекст в биология на развитието, подчерта биологът.

Травърс обясни, че този процес е каскада, включваща мозъка, поведението и тялото. Поведението на рибата клоун обаче не се променя непременно веднага, когато биологичният механизъм се задейства.

Проучване от 2022 г. установи, че агресията и родителското поведение при рибите клоуни, претърпели смяна на пола, остават подобни на мъжките, въпреки вътрешните процеси. Едва след като физическите аспекти на смяната на пола напреднаха, учените наблюдават промяна в поведенческите черти към типичните женски модели.

Пържете рибата с тази подправка и ще забравите за неприятната миризма