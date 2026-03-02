Не от удар на астероид: Учените са на път да разкрият истинската причина за изчезването на динозаврите

Учените се доближават до разрешаването на възможната причина за изчезването на динозаврите преди около 66 милиона години. В ново проучване учените твърдят, че динозаврите изобщо не са умрели от удар на астероид. Това съобщава вестник „Метро“.

Каква е причината за изчезване на динозаврите?

Според екип от Кралската обсерватория на Белгия, основната причина за масовото изчезване на живота на Земята е прах от натрошени скали, хвърлени в атмосферата на планетата. Смята се, че той е блокирал слънцето и е пречил на растенията да фотосинтезират. Новото проучване изчислява, че прахът е бил с размер около 2000 гигатона. Това е 11 пъти повече от теглото на връх Еверест. Учените също така установиха, че прахът се е задържал в атмосферата до 15 години, причинявайки ефективно глобална ядрена зима.

Прочетете също: Забравеният апокалипсис на Земята, който е унищожил 85% от живота много преди появата на динозаврите

Ядрената зима на Земята унищожи растителността, което доведе до гладуване на много тревопасни видове, включително динозаври. Освен това, този климатичен колапс бележи началото на катастрофално масово измиране, довело до загубата на близо 75% от целия живот на Земята.

Смята се, че динозаврите са били унищожени преди 66 милиона години от огромен астероид, който се е разбил в полуостров Юкатан, оставяйки след себе си кратера Чиксулуб.

Изследователи откриха нов ударен кратер под Атлантическия океан край бреговете на Западна Африка. Вероятно е образуван преди 66 милиона години, подобно на известния кратер Чиксулуб в Мексико, след удара на голям астероид, за който се смята, че е унищожил почти всички динозаври. Новото проучване може да промени разбирането ни за изчезването на динозаврите, тъй като е възможно те да са били унищожени от два или повече астероида.

Този кратер е с диаметър 8,5 км и се намира върху слой от скали, които отбелязват измирането през периода Креда-Палеоген. Това е масово измиране, което унищожава 75% от целия живот на Земята, включително изчезването на почти всички динозаври. Това събитие се е случило преди 66 милиона години в края на периода Креда и се смята, че е причинено от удара на огромен астероид с диаметър 12 км.

Прочетете също: Учени разкриха при каква температура са измрели динозаврите