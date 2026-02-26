Кралици на киното в Сезона на отличените филми по Viasat Kino (ВИДЕО)

Наградите може да избледнеят, но актрисите, които ги печелят, често определят историята на киното.

Този сезон Viasat Kino представя селекция от филми с актриси и жени-режисьори, които промениха езика на киното. От съвременната визия на София Копола за кралската особа до несравнимото наследство на Мерил Стрийп на екрана, Сезонът на отличените филми честват жените, чиито таланти надживяха момента на трофея.

Сезонът на отличените филми по Viasat Kino е селекция, която се фокусира върху филми с водещи женски роли, които спечелиха престижни награди, критическо признание и дългосрочно културно влияние – от исторически драми, през литературни адаптации до биографични филми и дори - романтични комедии.

Какво представлява Сезонът на отличените филми по Viasat Kino?

Сезонът на отличените филми по Viasat Kino е внимателно подбрана селекция, посветена на носителки и номинирани за Оскар. Вече в ефир, селекцията подчертава кино с жени във водещите роли, съсредоточавайки се върху актриси и режисьорки, чиито творби спечелиха престижни награди, големи номинации и трайно културно признание.

Кои филми с водещи женски роли са включени по Viasat Kino?

Селекцията включва исторически драми, литературни адаптации, комедии и престижни биографични филми, всички съсредоточени около актриси с признание и творческо лидерство.

Кои носителки на Оскар като режисьори са представени по Viasat Kino?

Мария Антоанета/ Marie Antoinette – 7 март в 12:40

Мария Антоанета/ Marie Antoinette печели Оскар за костюми и е режисиран от София Копола, носител на Оскар за Lost in Translation. Филмът е с Кирстен Дънст, номинирана за Оскар за The Power of the Dog.

Дънст е открита като дете и придобива ранна международна слава, играейки редом до Брад Пит, Том Круз и Антонио Бандерас в „Интервю с вампир“. Сътрудничеството ѝ с Копола остава едно от най-разпознаваемите партньорства актриса–режисьор в съвременното кино.

Кои популярни актриси с бокс офис хитове и номинации за Оскар са в селекцията?

Момичето с перлената обеца/ Girl with a Pearl Earring – 9 март, 14 март (сутрешни слотове)

Филмът има три номинации за Оскар и пет BAFTA номинации, включително за Скарлет Йохансон. Йохансон направи прецедент през 2020 г., като получи две номинации за Оскар в една и съща година - за Marriage Story и Jojo Rabbit.

Другата Болейн/ The Other Boleyn Girl – 14 март в 11:00

Скарлет Йохансон играе редом до Натали Портман, носителка на Оскар за Black Swan и номинирана за Оскар за Отблизо/ Closer – филмът е по Viasat Kino на 16 март в 00:30.

Кои киноветерани - носителки на Оскар се появяват по Viasat Kino?

Филомена/ Philomena – 16 март в 19:40, 24 март в 20:50

„Филомена“ е с Джуди Денч, една от най-уважаваните актриси в историята на киното. Денч има седем номинации за Оскар и спечели статуетката за Shakespeare in Love.

Филм - носител 7 награди Оскар, „Влюбеният Шекспир“, е премиера в Сезона на отличените филми по Viasat Kino на 9 март в 22:00.

Освен това, Джуди Денч е популярна и обичана и с ролята си на „M“ във франчайза за Джеймс Бонд.

Видео за Сезон на отличените филми по Viasat Kino

Кои романтични комедии по Viasat Kino са получили признание с Оскар?

Дневникът на Бриджит Джоунс/ Bridget Jones’s Diary – 10 март в 22:00

Бриджит Джоунс: на ръба на разума/ Bridget Jones: The Edge of Reason – 11 март в 22:00

Филмът донесе номинация за Оскар на Рене Зелуегър, която иначе е двукратна носителка на най-голямото филмово отличие - за Cold Mountain и Judy.

Продължението следва един от най-разпознаваемите женски франчайзи в модерната романтична комедия.

Как Viasat Kino подчертава жените в комедията и писането на сценарии?

Шаферки/ Bridesmaids – 1 март в 22:30 (премиера по канала) - получава две номинации за Оскар:

Мелиса Маккарти за поддържаща роля (първа номинация за Оскар в кариерата й)

за поддържаща роля (първа номинация за Оскар в кариерата й) Кристен Уийг за оригинален сценарий, също номиниран и за BAFTA

Маккарти по-късно печели втора номинация за Оскар за Can You Ever Forgive Me?, което потвърждава дългосрочното влияние на филма върху наградите за женска комедия.

Кои филми още показват жени - режисьори зад камерата?

Несломен/ Unbroken – 17 март в 22:00 (премиера по Viasat Kino)

„Несломен“ е режисиран от Анджелина Джоли (за което получава номинация за Critics’ Choice Award). Джоли - носителка на Оскар за Girl, Interrupted (2000), както и номинирана за Оскар за Changeling, режисиран от Клинт Истууд, се утвърди като значим творчески глас във филмовата индустрия в последните 25 години.

С кое изпълнение завършва Сезона на отличените филми по Viasat Kino?

Желязната лейди/ The Iron Lady – 28 март в 18:50

Сезонът завършва с „Желязната лейди“, който печели две награди Оскар, включително за Най-добра актриса за Мерил Стрийп, както и за грим.

Стрийп е най-награждаваният актьор в историята на Оскарите, с три победи и рекорден брой номинации. През кариерата си е играла редом до кинотворци като Робърт Редфорд в „Извън Африка“ и Клинт Истууд в „Мостовете на Медисън“, определяйки стандартите за превъзходство в актьорската игра.

Защо да гледате заглавията с водещи женски персонажи по Viasat Kino?

Сезонът на отличените филми по Viasat Kino (новото име на TV1000) чества актриси и режисьорки, чиито творби формираха историята на наградите, критическите критерии и очакванията на зрителите. Тези филми представят трайни постижения, а не временни тенденции.

Къде е пълната ТВ програма на Viasat Kino?

На www.viasatkino.bg