Oткриха капсула на времето от викторианската епоха

По време на мащабна реставрация на старото кметство в английския град Мидълзбро, строителни работници неочаквано се натъкнали на перфектно запазена капсула на времето от викторианската епоха, от времето на кралица Виктория.

Кметството на Мидълзбро пази капсула на времето повече от век и половина

По време на мащабен ремонтен проект на една от най-старите сгради в английския град Мидълзбро, работници направили неочаквано откритие. Под часовниковата кула на Старото кметство те открили перфектно запазена капсула на времето, която била скрита там от 1858 г. Изданието„Нюзуик“ пише за това.

Какво е било намерено вътре в капсулата? Находката е открита по време на реставрационен проект на стойност 6,3 милиона паунда. Капсулата е била вградена в основен камък, положен от тогавашния кмет на града Хенри Томпсън.

В нея реставратори открили ръкописни документи, подписани от основателите на града. Имало е и перфектно запазено копие на местния вестник от 25 септември 1858 г., както и сребърна монета от три пенса от 1857 г. Един от пергаментите отбелязва, че преди 30 години мястото на кметството е било обикновено пасище с една-единствена къща.

„Вестниците и пергаментният документ са в забележително добро състояние, на практика без признаци на увреждане от вода или кислород. Викторианците са свършили чудесна работа, като са запечатали съдържанието в капсулата, а след това и в основния камък“, казва Хелън Кендъл, реставратор в местния архив.

Директорът на строителната компания Пол Хамъртън споделя, че откриването на артефактите от викторианската епоха в ранните дни на проекта е невероятен момент за целия екип и че находката е мощно напомняне защо е толкова важно да се запазят старите исторически сгради.

Старото кметство, което затвори врати през 1996 г., ще бъде превърнато в модерно търговско пространство. Реставрацията на часовниковата кула и самата сграда е планирана да бъде завършена навреме за 200-годишнината на Мидълзбро през 2030 г. Всички намерени артефакти ще бъдат внимателно запазени и съхранени за бъдещите поколения.

Изданието споделя още, че утинен ремонт на заден двор се превърна в археологическа сензация за двойка от Южна Англия. Докато ремонтирали стълб на ограда близо до Милфорд-он-Сий в Хампшир, те открили над 70 златни монети от епохата на Тюдорите, които били заровени под земята в продължение на почти пет века. Откритието е направено през април 2020 г.

