Разхадаха мистерията със смъртта на древната европейска принцеса

Дългогодишна мистерия за времето на смъртта на древна европейска принцеса, погребана в ковчег от трупи, най-накрая е разгадана, според ново проучване , съобщава Live Science .

Мистерията със смъртта на древната европейска принцеса

Интересното е, че дървеният ковчег на жената първоначално е открит в село Багич в северозападна Полша през 1899 г., след като е паднала от рушаща се скала. Археолозите са я нарекли „Принцеса Багич“ заради уникалния метод на погребение и добре запазените артефакти. В продължение на десетилетия изследователите са смятали, че тя е починала по римско време, но тестовете са дали противоречиви дати, обхващащи близо 300 години.

Дървените трупи рядко се откриват при археологически разкопки, защото се развалят с времето. Ковчегът, открит в Багич, е единственият оцелял дървен саркофаг от този вид от римската желязна епоха, пишат изследователи в проучване, публикувано в списание Archaeometry.

Изследователите пишат, че погребението в Багич е изключително, защото ковчегът и капакът са издълбани от един и същ дървесен ствол. Ковчегът вероятно е оцелял до днес поради местоположението си във влажна и мокра среда.

Крачка към Кивота на Завета: Откриха къде е скрит

Вътре в ковчега, който е открит в по-голямо гробище, свързано с културата Виелбарк, роднина на готите, е бил скелетът на възрастна жена, погребана върху кравешка кожа, заедно с бронзова игла, огърлица от стъклени и кехлибарени мъниста и чифт бронзови гривни.

Мистерията на ковчега

Интересното е, че археологическо проучване на погребалния стил, проведено през 80-те години на миналия век, показва, че „принцеса Багича“ е починала между 110 и 160 г. сл. Хр. Въпреки това. През 2018 г. радиовъглеродното датиране на женски зъб дава дата между 113 г. пр. Хр. и 65 г. сл. Хр., което я прави значително по-стара от артефактите, погребани с нея.

За да разрешат това несъответствие, екип от изследователи, ръководен от Марта Хмиел-Хшановска, археолог от университета в Шчечин, Полша, датира самия дървен ковчег, използвайки дендрохронологичен анализ, който включва преброяване на растежните пръстени на дърветата. Те взеха малка проба от дърво от ковчега и сравниха растежните пръстени с установени хронологични последователности от северозападна Полша. Учените пишат още:

„Приблизителната дата на отсичане на дъба, използван за ковчега, е изчислена като 120 г. сл. Хр. Ковчегът вероятно е направен веднага след отсичането му.“

Японски лек срещу стреса: Легнете в ковчег

Отбелязва се, че предвид факта, че погребалните принадлежности и ковчегът на жената датират от същия период, радиовъглеродното датиране на зъба ѝ вероятно е неправилно. Археолозите смятат, че то може да е било изкривено от диетата на жената или от водоизточниците, които е пила през живота си.

Учени са открили, че радиовъглеродното датиране може да бъде погрешно с до 1200 години, ако органичната проба произхожда от морски, а не от сухоземен организъм, тъй като въглеродът, съхраняван в океаните, е по-стар от въглерода, намиращ се на сушата. Това явление, известно като ефект на морския резервоар, кара морските организми да изглеждат по-стари, отколкото са в действителност, когато се извършва радиовъглеродно датиране.

По подобен начин, консумацията на значителни количества морски дарове може да изкриви радиовъглеродното датиране на човек с десетки или стотици години. Това може да е било така с „принцеса Багича“.

„Погребението предоставя рядък поглед към историята на съхранението на дървени ковчези в културата Вилбарк, предоставяйки ценна информация за погребалните обичаи и условията на околната среда, които са позволили органичните материали да бъдат изключително добре запазени“, пишат изследователите.

Важно е да се отбележи, че макар мистерията около датата на смъртта на „принцеса Багича“ да е разгадана, остава много да се научи за нея и нейната култура.

1000 години след смъртта си: Римски император ще получи нов ковчег от злато