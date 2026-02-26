Нередовният сън при младите хора предизвиква сериозни промени в мозъка

Юношеството е критичен период за развитието на мозъка. През този етап мозъкът се пренастройва, укрепвайки важни връзки и премахвайки неизползваните, за да подобри когнитивните функции като вземане на решения, внимание и емоционален контрол.

Disrupted sleep really hits the brain



Trying to “catch up” on sleep in two days is стресс for the body. The effect is similar to a sudden flight across time zones — the brain doesn’t have time to adapt and functions worse.



Въпреки това, промените в хормоните през юношеството водят до естествена склонност тийнейджърите да заспиват по-късно. Ранното започване на училище често ги принуждава да стават твърде рано, което води до недоспиване. За да компенсират загубата на сън, много младежи спят повече през уикендите, създавайки несъответствие между вътрешния биологичен часовник и социалния график. Това явление се нарича социален джетлаг - по същество биологичен еквивалент на пътуване през няколко часови зони всеки уикенд, без да напускат дома.

Снимка: iStock

Проучване, ръководено от Мaтьо Риснер от Boston Children’s Hospital заедно с колегите му Елиът С. Катц и Катрин Стамоулис, анализира данни от над 3 500 деца на около 12 години. Участниците попълниха въпросници за съня си през учебни дни и уикенди, а изследователите комбинираха тези данни с магнитно-резонансни томографии (МРТ), за да изследват структурните и функционалните промени в мозъка.

Резултатите показаха, че над 35% от юношите имат социален джетлаг от два часа или повече. Момчетата, испаноговорящите младежи, чернокожите младежи и по-големите тийнейджъри имат тенденция към по-големи измествания в графиците на сън.

Снимка: iStock

Данни според изследването

На мозъчно ниво изследването откри:

По-слаби функционални връзки на таламуса , който регулира цикъла сън–будност, при юноши с по-дълъг социален джетлаг.

, който регулира цикъла сън–будност, при юноши с по-дълъг социален джетлаг. Промени в мрежата за значимост (salience network) и дързалната мрежа за внимание (dorsal attention network) , показващи намалена вътрешна свързаност и по-ниска ефективност при обработка на информация.

, показващи намалена вътрешна свързаност и по-ниска ефективност при обработка на информация. Физически разлики в мозъка : по-тънка церебрална кора в области, включително темпоралния лоб, и по-малък обем в дълбоки структури като амигдалата и и т.нар. ядра акумбенс, които имат ключова роля за обработката на възнаграждение, удоволствие, мотивация и формиране на навици.

: по-тънка церебрална кора в области, включително темпоралния лоб, и по-малък обем в дълбоки структури като амигдалата и и т.нар. ядра акумбенс, които имат ключова роля за обработката на възнаграждение, удоволствие, мотивация и формиране на навици. Необичайни колебания в мозъчната активност при покой: някои мрежи като соматомоторната показват прекалено висока променливост, а други като мрежата по подразбиране (default mode network) — твърде ниска, което може да наруши нормалното развитие.

Затруднения при прехвърляне на информация от амигдалата и други сетивни региони, което потенциално усложнява интегрирането на емоции и сетивни данни.

Изследователите подчертават няколко ограничения: данните са събрани в един момент от времето, което не позволява да се докаже причинно-следствена връзка; информацията за съня се основава на самостоятелно докладвани въпросници, които могат да бъдат по-малко точни от измервания с преносими устройства.

В бъдеще учените планират да наблюдават тези юноши през по-дълъг период, за да определят дали мозъчните промени се запазват в зряла възраст или могат да бъдат обратими чрез по-последователен режим на сън. Свързването на мозъчните данни с академични постижения и психологически оценки би помогнало да се разбере как социалният джетлаг влияе върху ежедневното когнитивно представяне.

Разбирането на тези връзки е от съществено значение за подпомагане на здравето на подрастващите. Чрез идентифициране на това как нередовният сън формира мозъка, здравните специалисти могат по-добре да насърчават политики и навици, които подпомагат последователен и достатъчен сън.

Проучването е публикувано в списание "Sleep" под заглавие: "Social jet lag has detrimental effects on hallmark characteristics of adolescent brain structure, circuit organization, and intrinsic dynamics", автори: Матьо Риснер, Елиът С. Катц и Катрин Стамоулис.

Източник: Psy Post