През 2005 г. Германия беше разтърсена от необичайно събитие: жабите в Хамбург започнаха масово да умират, подувайки се и буквално експлодирайки преди смъртта си. В рамките на няколко дни хиляди земноводни загинаха в района на Алтона, а местното езеро беше наречено „Езерото на смъртта“ в жълтата преса. Това съобщава изданието Iflscience.

Какво стои зад мистерията с "Езерото на смъртта"

Първите съобщения се появиха през април: жабите се подуваха няколко пъти по размер, след което вътрешностите им излитаха до един метър във въздуха. По това време местният ветеринарен лекар Ото Хорст призна пред репортери, че никога не е виждал нещо подобно.

Катастрофални горещини: Пресъхна най-голямото солено езеро в Сърбия

В началото се разпространяваха теории за опасен вирус или гъбична инфекция. Тестовете на водата, проведени от специалисти от Хамбург, обаче не разкриха никакви аномалии. Подобни случаи бяха съобщени и от Дания, което само засили общественото възмущение. Някои учени дори предположиха, че медиите преувеличават мащаба на явлението с цел сензация. Херпетологът Бари Кларк отбелязва по онова време, че историята звучи като част от комедиен скеч, но не бива да се отхвърля напълно.

Последвалото разследване на немския специалист Франк Мучман доведе до нова теория. Той изследва мъртви и живи жаби и открива подобен разрез на гърбовете на всички животни. Според неговите заключения, земноводните са били нападнати от врани, които избирателно кълвали само черния дроб – единствената нетоксична част от тялото.

Как се казва най-известното безотточно езеро в Турция?

„Едва когато черният дроб изчезне, жабата осъзнава, че е подложена на атака. Тя се надува като естествен защитен механизъм. Но тъй като няма диафрагма или ребра, без черния дроб няма нищо, което да поддържа останалите ѝ органи. Белите дробове се разтягат непропорционално и се разкъсват; останалите органи просто се избутват навън“, отбелязва ученият.

Въпреки резонанса, не са се появили подробни научни изследвания на това явление. Събитието остава слабо проучен епизод в естествената история и продължава да предизвиква дебати сред херпетолозите.

Прочетете също: Откриха следи от древен град под водите на едно от най-дълбоките езера в света