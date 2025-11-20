Откриха следи от древен град под водите на едно от най-дълбоките езера в света

Под водите на огромното солено езеро Исик-Кул в Киргизстан, учени са открили следи от потопен град, съществувал още през 15 век. Това съобщава „Дейли Мейл“. Въпреки че езерото има максимална дълбочина от 668 метра, което го прави осмото най-дълбоко езеро в света, крайбрежната му зона е изключително плитка.

Откритие за потънал град под езерото Исик-Кул

Именно тук, в северозападната част на езерото Исик-Кул, са открити останки от средновековно гробище, големи керамични съдове и части от сгради, изработени от печени тухли. Смята се, че в града е имало мюсюлмански молитвени домове, училища, бани и евентуално дори мелница за брашно. Ръководителят на експедицията Валери Колченко, научен сътрудник в Националната академия на науките на Киргизската република, заяви, че това е „важно“ търговско селище.

Въпреки това, през XV век е загубен поради ужасна трагедия, сравнима по мащаб с катастрофата в Помпей.

Кой наш град се е казвал Къзъл Агач?

„Мястото, което изучаваме, е било град или голям търговски център“, казва Колченко.

Какво точно откриха археолозите? Археолозите са изследвали четири подводни зони на дълбочина от един до четири метра близо до бреговата линия на езерото. В първата те открили множество конструкции от печени тухли, включително една, в която се помещавал воденичен камък – огромен кръгъл камък, използван за смилане и раздробяване на зърно, както и срутени подводни каменни конструкции и дървени греди.

Снимката е илюстративна

Изследователите смятат, че са открили следи от обществена сграда, която може да е служила като джамия, баня или мюсюлманско училище, известно като медресе. Следи от мюсюлмански некропол от 13-ти век, както и кръгли и правоъгълни конструкции от кирпичени тухли, са открити и в три други района.

Това изгубено селище, според учените, е било „град или голяма търговска агломерация“ на ключов участък от Пътя на коприната, историческата мрежа, която е свързвала Европа и Азия. Пътят на коприната е бил активно използван от II век пр.н.е. до средата на XV век за търговия с коприна, подправки и благородни метали от Китай до Средиземноморието.

Прочетете също: Обявиха най-щастливия град в света, намира се в Европа

Но градът на езерото Исик-Кул е опустошен от „страшно земетресение“ в началото на 15 век, което води до наводняване на селището. Според археолозите, по време на бедствието жителите вече са били изоставили селището. След катастрофалното земетресение населението на региона се промени драстично, като се появиха номадски народи, които не построиха големи градове.

Припомняме, че археолози в Мексико откриха уникалния укрепен град Пасо Темпрано, съществувал преди 1200 години. Изследователите отбелязват наличието на ясна социална йерархия, отбранителни структури, церемониален площад и дори специална детска площадка.

Прочетете също: Бащата на коя легендарна личност е създал град Барселона

Снимката е илюстративна