Реката, която Британският съд обяви за "жива"

Нова харта официално признава река Уай, една от любимите реки на Великобритания, и нейния водосборен басейн за жива екосистема с неотменими права. Активистите се надяват, че този първи подобен случай в Обединеното кралство ще помогне за връщането на живота в този воден път, който е сериозно замърсен.

Река Уай и нейното обявяване за "жива"

Приетата харта включва правото на този воден басейн на биоразнообразие, на предпазването му замърсяване.

Два окръга вече приеха новия закон, а още два ще го направят скоро, като по този начин ефективно защитят целия 200-километров участък от реката от извора ѝ в Камбрийските планини до Бристълския канал. Както отбеляза Джаки Чарлтън, член на кабинета на окръжния съвет на Поуис, целта на тази инициатива е „да се възстанови реката и да се защити за бъдещите поколения“.

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Въпреки че това е първият подобен случай във Великобритания, движението за екологични права все по-често възприема този подход в световен мащаб. През последните години няколко реки в Еквадор, Канада и Нова Зеландия получиха правен статут. Наскоро към тях се присъедини и планина в Нова Зеландия.

През последното десетилетие реката е на ръба на екологична катастрофа. Бързото разрастване на индустриалното птицевъдство в басейна ѝ е наситило водата с хранителни вещества, изхвърляни чрез отпадъчните води, което е предизвикало растежа на паразитни водорасли и микроорганизми, които буквално са задушили екосистемата. Уай сега е в центъра на най-голямото дело за замърсяване на околната среда в историята на страната, което е стигнало до Висшия съд: над 4500 души, живеещи в околността, настояват „гигантът в пилешкото производство“ Avara Foods и Welsh Water да почистят реката.

Джаки Чарлтън, член на кабинета на окръжния съвет, отговарящ за по-зелен Поуис, заяви: „Река Уай е от основно значение за нашата околна среда, общности и наследство. С приемането на тази харта ние ясно заявяваме, че чистота на реката е важна и трябва да бъде защитена. Става въпрос за съвместна работа с партньори и общности за възстановяване на реката и нейното опазване за идните поколения.“

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Инициативата, разработена съвместно в целия речен басейн, е част от нарастващото движение за правата на природата в световен мащаб.

През последните години реките в Еквадор, Канада и Нова Зеландия получиха юридически статут, а Камарата на лордовете разглежда предложение от бившия лидер на Зелената партия Натали Бенет за промяна на правния статут на природни обекти, както и на ресурси на субекти с присъщи права.

Въпреки че голяма част от река Уай, или Гуи на уелски, е защитена като специална зона за опазване и правата в хартата вече са признати в съществуващото законодателство и регулаторни рамки, реката е претърпяла почти екологичен колапс през последното десетилетие.

Активистите твърдят, че отпадните вещества от бързото разрастване на индустриалното отглеждане на пилета във водосборния басейн на реката, утежнени от разливи на отпадъчни води, са причинили растеж на водорасли, гъбички и плевели, които са задушили екосистемата.

Река Уай е в центъра на най-големия иск за замърсяване на околната среда, стигнал до Върховния съд : над 4500 души, които живеят или работят близо до река Уай и близките реки Лъг и Ъск, се присъединиха към дело срещу Avara Foods, един от най-големите производители на пилешко месо във Великобритания, и Dwr Cymru (Уелски водоизточник), настоявайки компаниите да почистят реките.

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