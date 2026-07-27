Изгубената суперсила на маите: Царете на Змията (ВИДЕО)

Империята на маите процъфтява в Мезоамерика в продължение на повече от 3000 години. От земята се издигат огромни градове, свързани с оживени търговски пътища. Развита е сложна писмена система, жителите на империята притежават задълбочени познания по астрономия и умеят да измерват времето. Но тази напреднала цивилизация е раздирана от непрестанни конфликти.

Светът на маите така и не успява да се обедини в една-единствена империя, а кървавите вражди между отделните градове-държави често продължават с векове и в крайна сметка предопределят съдбата на цялата култура.

За щастие наследството на маите живее и до днес. Историята, възходът, падението и наследството на тази цивилизация оживяват в новата документална поредица на Viasat History „Маите: войната на петте кралства“. Тук разглеждаме една от най-влиятелните сили в света на маите – Царете на Змията, които се опитват, но не успяват, да обединят царството.

Династията Каан, известна още като Царството на Змията, е една от най-могъщите държави в света на маите през VI и VII век. И все пак до средата на 90-те години на XX век за нейното съществуване се знае изненадващо малко. Именно тогава изследователите осъзнават, че йероглифите на маите не представляват религиозни или астрономически символи, а писмена система, използвана за записване на исторически събития и личности. Сред тях постоянно се появява един и същ знак – емблема със змийска глава. След разчитането на надписите става ясно, че това е символът на цяла династия, успяла да упражни огромно влияние върху света на маите.

Ключът към успеха на Династията Каан не е само военната ѝ мощ, а и изключителната ѝ дипломация. Разбира се, тя завладява множество градове-държави, но разполага и с далеч по-изтънчени средства. В някои случаи владетелите сключват династически бракове, за да създадат съюзи между управляващите фамилии. В други предлагат военна закрила и търговски привилегии в замяна на вярност. До употреба на сила прибягват едва като последна възможност. Те изпълняват обещанията си, изграждат търговски маршрути между подчинените градове и носят просперитет на местните общности.

Най-големият съперник на Царството на Змията е Тикал, с който води почти три века борба за надмощие. Съвременните учени често наричат този период „Студената война на маите“, защото двете държави рядко се изправят една срещу друга в пряка битка.

Вместо това се стремят да привличат на своя страна по-малките градове-държави, да поставят свои кандидати на чужди престоли или да насърчават васалите на противника към бунт. Постепенно Династията Каан се оказва по-успешна, политически изолира Тикал и отслабва влиянието му. Преломният момент настъпва през 562 година, когато владетелят на Каан, заедно със своя съюзник Каракол, напада Тикал и му нанася тежко поражение.

Победата над Тикал поставя началото на златния век на Царете на Змията. Най-значимият владетел от този период е Юкноом Велики, който управлява десетки градове-държави. Владетели от други царства редовно го посещават, а неговото одобрение често е необходимо, за да може нов владетел да се възкачи на трона в друг град.

Но могъществото на Династията Каан не се оказва вечно. Ясау Чан К'авиил I, тогавашният владетел на Тикал, прекарва години в укрепване на армията си и през 695 година нанася решителен удар на тогавашния Цар на Змията. Това се превръща в тежък удар по престижа на Династията Каан – авторитетът ѝ е разклатен, съюзниците я изоставят, а васалните градове започват да възвръщат независимостта си. Макар Царете на Змията да оцеляват още няколко десетилетия, те никога повече не успяват да възстановят предишното си влияние.

Продължителните войни, изчерпаните ресурси, упадъкът на търговията и климатичните промени ускоряват окончателния крах на цивилизацията на маите. През VIII и IX век светът на маите вече е сериозно отслабен и от тежките суши, което допринася за неговия окончателен разпад.

„Маите: войната на петте кралства“ стартира по Viasat History на 3 август и ще се излъчва всеки ден от 19:45 ч. с маратон в неделя, 9 август, от 10:25 ч.

Viasat History: Сезон на Мезоамерика

Всеки делничен ден в 19:45 ч. от понеделник, 3 август

Изгубени градове. Заровено злато. Изчезнали империи. От воюващите кралства на маите до каменното чудо Мачу Пикчу, новоизкопани мумии, митове за златни градове и бруталния възход на конкистадорите. Разкрийте тайните зад най-великите цивилизации в историята и мистериите на техния крах. Авангардната археология и революционната LIDAR технология пренаписват всичко, което сме смятали, че знаем. Руините помнят. Присъединете се към нас и разкрийте тайните на древния мезоамерикански свят.

3-6 август: 19:45 Маите: войната на петте кралства

7 август: 19:45 Мачу Пикчу: Каменният град

10-11 август: 19:45 Изгубените градове на инките

12-13 август: 19:45 Древен Апокалипсис, сезон 2, еп. 3 и 4

14 август: 19:45 Златните градове: Mит или реалност

17-24 август: 19:45 Конкистадорите: възход и падение

Пълната програма на ТВ канала е на viasathistory.eu/bg.