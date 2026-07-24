Игнориране: Мъжете получават диагнозата за 2 години, жените чакат 16

Жените с нарушения на кръвосъсирването трябва да чакат средно 16 години за диагноза, в сравнение с около две години за мъжете, според доклад на комитет на медицинското списание The Lancet и Международното дружество по тромбоза и хемостаза (ISTH). Експертите отбелязват, че симптомите при жените твърде често се игнорират, а самите пациенти често не са включени в клинични изпитвания. В резултат на това много от тях живеят години наред с хронично кървене, анемия и други усложнения, които могат сериозно да застрашат здравето им.

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Проблемите

Проблемите са особено чести по време на менструация, бременност, раждане и менопауза. Според авторите на доклада, обилното менструално кървене продължава да се подценява, а подходите за лечение на следродилен кръвоизлив и тромбоза при жените остават непоследователни.

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Авторите смятат, че една от причините за това несъответствие са вкоренените полови стереотипи. Тези стереотипи се проявяват във факта, че изследванията на женските състояния получават по-малко внимание, а оплакванията на пациентите често се игнорират.

Препоръки

За да променят ситуацията, експертите са подготвили десет практически препоръки. Някои от тях призовават за подобрен скрининг и намаляване на времето за диагностициране на нарушения на кръвосъсирването при жените до по-малко от 24 месеца до края на 2035 г. Те също така препоръчват разширяване на образователните програми и ангажиране на международни медицински организации за борба с неравенствата в грижите.

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