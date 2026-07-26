Мистерия над гробницата на първия император потвърждава една от легендите за Древен Китай

Учени откриха нови доказателства, които могат да потвърдят една от най-известните легенди на Древен Китай. Проучването разкри повишени нива на живачни пари, открити над неотворената гробница на първия китайски император Цин Шъ Хуан. За това пише „Дейли Галакси“.

Мистерията с гробницата на първия император на Древен Китай

Преди повече от две хиляди години историкът Сима Цян е писал, че в подземния дворец на императора са създадени цели реки и езера от живак, символизиращи картата на Китай. В продължение на векове тази история се е смятала за просто легенда. Сега изследователите са получили първите атмосферни доказателства, че големи находища на живак наистина може да се намират под земята.

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Експертите използвали лазерна система за дистанционно наблюдение, за да определят концентрацията на живак във въздуха, без да влизат в гробницата.

Измерванията над мавзолея разкриха локализирани области с концентрации на живак, значително надвишаващи естественото фоново ниво. Най-високата отчитена стойност е 27 нанограма на кубичен метър, а аномалните зони съвпадат с области, където преди това са били открити повишени нива на живак в почвата.

Гробницата на Цин Шъ Хуан остава един от най-загадъчните археологически обекти в света. Строежът му на мавзолея му е отнел приблизително 38 години, като според историческите оценки са били ангажирани около 700 000 работници. Централната гробна камера е останала непокътната и никога не е била отваряна от археолози.

Именно поради евентуалното голямо количество живак и необходимостта паметникът да бъде запазен от разрушение, изследователите все още не са решили да започнат разкопки на централната гробница.

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Колко живак може да има вътре?

Според авторите на изследването, в продължение на повече от две хилядолетия, приблизително един тон живак може да е бил освободен от мавзолея в атмосферата. Това обаче може да представлява приблизително един процент от първоначалното му количество. Ако историческите източници са точни, в гробницата може все още да са останали над 100 тона живак.

Изследователите отбелязват, че резултатите не само потвърждават древни исторически записи, но и демонстрират потенциала на съвременните технологии за изучаване на археологически обекти, без да им се навреди.

Припомняме, че учените успяха да разгадаят защо културата Шъдзяхе, един от предците на съвременната китайска цивилизация, е изчезнала. Дълго време те търсеха отговор на този въпрос. Ново проучване, публикувано в списанието National Science Review, обаче предлага правдоподобен отговор, който преобръща напълно теорията на учените.

Културата Шидзяхе процъфтява в средното течение на река Яндзъ преди 4600-4200 години. Тя е била неолитна общност с големи селища, където хората са практикували земеделие, са произвеждали керамика и са строили укрепления. За времето си тя е била напреднало общество с високо ниво на технологично, икономическо и социално развитие. Но изведнъж всичко това изчезва: градовете се изпразват и населението мигрира към други региони. Дълго време учените вярват, че сушата или нашествие от съседни страни са виновни за това.

Новото откритие се основава на изучаването на пещерни образувания – сталактити и сталагмити в централен Китай. Тези естествени „архиви“ съхраняват информация за минали климатични условия, като например дървесни пръстени. Анализът разкри, че след продължителна суша е започнал период на екстремни валежи, който е продължил векове. Дъждовете са били толкова интензивни, че реките са прелели от коритото си, езерата са прелели големи площи, а низините са се превърнали в блата. Това е направило региона необитаем и неподходящ за земеделие.

Поради наводнения броят на селищата започнал рязко да спада, населението намаляли и културата Шидзяхе западнала. Хората са били принудени да се преместят в по-сухи райони, където е имало подходящи условия за живот. Изследователите сравняват климатичните данни с археологически находки и потвърждават, че прекомерните валежи, а не сушата, както се предполагаше досега, са унищожили тази цивилизация.

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