Учени откриха как маймуните са преплували Атлантика преди 30 милиона години

Милиони години преди първите хора да стъпят в морето, светът вече е предприел експедиция през Атлантическия океан. Група маймуни се е впуснала в това смело пътешествие, както разкриват фосили, открити в Южна Америка, съобщава Forbes .

Маймуните, които са прекосили Атлантика

Учените споделиха, че преди приблизително 30-40 милиона години Южна Америка е била изолирана сушата, отделена от Африка от Атлантическия океан, който се е простирал на приблизително 1800 километра. Въпреки това група примати са успели да прекосят тези опасни води.

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Според изследователите „миграцията“ на маймуните е била причинена от бури, наводнения или други природни бедствия. Те са били принудени да прекосят океана на големи салове, направени от изкоренени дървета и растителност. Това пътуване е можело да отнеме седмици или дори месеци.

Доказателство за тази невероятна експедиция идва от фосилизирани маймунски зъби, открити в Южна Америка от група учени. В своето проучване те установяват, че тези зъби принадлежат на видовете Perupithecus ucayaliensis, Ucayalipithecus perdita и Ashaninkacebus simpsoni.

Първите фосили на Perupithecus ucayaliensis, датиращи отпреди приблизително 36 милиона години, бяха открити в Перу през 2015 г. Зъбите им поразително приличат на тези на северноафриканските примати, което предполага пряка еволюционна връзка.

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След това, през 2020 г., в същия регион, учените откриха фосили на Ucayalipithecus perdita, което показва друга миграция преди около 32 милиона години.

Изданието сподели, че едва през 2023 г. откритието на Ashaninkacebus simpsoni в Бразилия допълнително разшири разбирането ни за тези древни експедиции, разкривайки група примати, които са били малки, хранели се с плодове и са били изключително адаптивни.

Откритията на учените установяват връзка между африканските предци на приматите и разнообразна гама маймуни от Новия свят, включително капуцини, маймуни-ревуни и тамарини.

Въпреки връзките си с Африка, маймуните, прекосили Атлантика, вероятно представляват отделен еволюционен вид. Например, откритието на Ucayalipithecus perdita предполага, че тези примати са били част от парапитеците, група, позната преди това само от Африка. Зъбите им са били почти идентични с тези на Катрания, африкански примат от еоцена.

Друго интересно откритие направиха учени в националния парк Койба в Панама, на отдалечения остров Хикарон. Там изследователите наблюдават дълбоко обезпокоително явление сред дивите белоглави капуцини: те отвличат малките на друг вид - маймуните ревуни.

Interesting Engineering съобщава това, позовавайки се на група изследователи. Това явление е регистрирано за първи път през 2022 г., при преглед на кадри от CCTV камери, инсталирани на острова. В едно от видеоклиповете е видян мъжки капуцин, който носи бебе маймуна ревач на гърба си.

Изследователката Зоуи Голдсборо казва, че това е било толкова необичайно, че са решили да прегледат записите за цялата година. След това е открито, че това не е единственият случай - четири бебета маймуни ревуни вече са били отвлечени по този начин, почти всички от които са били носени от незрял мъжки, по прякор „Жокера“.

„Първоначално си помислихме, че може да е осиновяване. Фактът обаче, че мъжкото беше единственото, беше важна част от пъзела“, казват учените.

Първоначално екипът заключил, че капуцинът просто опитва нещо ново, тъй като тези животни се считат за много любопитни и винаги търсят начини да взаимодействат с обкръжението си. Само пет месеца по-късно обаче изследователите забелязали още четирима млади мъжки, които крали малките на маймуните ревуни.

„Пълната хронология на събитията ни разказва завладяваща история за един човек, който е инициирал произволно поведение, което все повече е възприемано от други млади мъже“, каза изследователят Брендън Барет.

В продължение на 15 месеца са документирани 11 отделни отвличания. Малките маймуни реващи се вкопчвали в коремите или гърбовете на своите похитители, докато те се занимавали с ежедневните си дела. В повечето случаи те били на по-малко от четири седмици и има съобщения, че никой не е оцелял. Въпреки че капуцините не са наранили малките маймуни, те не разполагали с млякото, необходимо за оцеляването им.

Според изследователите това представлява появата на социална традиция или културна прищявка, която се е разпространила и сред други индивиди. Това би могло да е причинено от комфортните условия на острова, където живеят маймуните – на Хикарон те на практика нямат конкуренция.

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