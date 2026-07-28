Коя е била най-голямата отровна змия, съществувала някога на Земята

Преди четири милиона години Северна Гърция, където отровната риба заек се е появила в моретата, е изглеждала много различно от средиземноморските пейзажи, които познаваме днес, съобщава discoveredwildlife. Открити пасища в района са осигурявали прехраната на стада от пасищни бозайници и хищниците, които са ловували там. Там е живяла и най-гигантска отровна змия на Земята.

Най-голямата и отровна змия, живяла някога на Земята

Интересното е, че с дължина приблизително 4 метра и тегло почти 26 кг, Лаофис се смята за най-голямата отровна змия, живяла някога на Земята.

„Това, което прави тази гигантска змия особено интересна, е, че е живяла в Гърция преди около 4 милиона години, по време на период на хладен климат и предимно тревни площи. Повечето големи змии, както живеещите днес, така и изчезналите, идват от тропически региони, където високите температури ускоряват метаболизма им и им позволяват да достигнат невероятно големи размери“, се казва в статията.

Проверявайте колите си! 1,5-метрова змия се скри в двигател, наложи се намеса на полицията

Според учените не е ясно как Лаофис е поддържал метаболизма си, за да се съобрази с размера си в по-хладен климат. Изследователите на тази змия предполагат, че може да е имала някои уникални биологични характеристики, но са необходими допълнителни доказателства, за да се определи какви биха могли да бъдат тези адаптации.

Видът Лаофис е обитавал тревисти екосистеми и се смята, че е ловувал голямо разнообразие от животни, от гризачи до малки елени. Подобно на съвременния си роднина, габунската пепелянка, Лаофис може да е ловувал, като е дебнал в засада преди да атакува, инжектирал е смъртоносна доза отрова и е държал жертвата до смърт.

Други интересни факти за змиите

Според discoverwildlife, усойниците са единствените змии, които се срещат отвъд Северния полярен кръг, по-специално в Скандинавия и Северна Русия. Интересното е, че този род, може би повече от всяка друга змия, размива традиционните граници между студенокръвни и топлокръвни.

Уплашила ги змия: Пожарникари спасиха три момичета

Най-очевидната адаптация към живота толкова далеч на север се случва в началото на пролетта, когато пепелянките, греещи се на слънце, разтягат ребрата си и сплескват телата си. Това увеличава повърхността, изложена на слънчевите лъчи.

Отбелязва се, че северните пепелянки се възползват и от репродуктивната си стратегия. Докато много змии снасят яйца на естествено топли места, като например компостни купчини, северните пепелянки задържат развиващите се ембриони в телата си и „раждат“ живи малки.

По този начин малките са защитени от изключително ниски температури, тъй като яйцата, снесени на открито, вероятно няма да оцелеят.

Интересното е, че пепелянките, освен че са змии, срещащи се в най-северните райони, са и най-високопланинските змии в света, срещащи се на височина от 2500 метра над морското равнище.

Друг интересен факт е, че ако черна мамба ухапе човек без лечение, симптомите се развиват в рамките на първия час. Експертите обаче отбелязват, че заплахата, представлявана от тази змия, често е по-силно изразена в съзнанието ни, отколкото в действителност. Учените смятат, че уникалността на черната мамба се крие в нейната еволюционна стратегия. За разлика от много пепелянки, чиято отрова разрушава тъканите и кръвоносните съдове, мамбата разчита на невротоксини, които специфично засягат нервната система. Черните мамби отделят дендротоксини, които напълно блокират електрическата комуникация между клетките, предотвратявайки дори най-простите движения на жертвите, като говор, мигане и преглъщане.

Находка на гигантска древна змия в мина изненада учените