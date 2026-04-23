Учени разгадаха една от най-големите мистерии на Гранд Каньон и река Колорадо

Река Колорадо е известна с това, че ефективно е „издълбала“ Гранд Каньон. Въпреки това, в продължение на много години геолозите спорят за произхода на реката, според списание BBC Wildlife Magazine.

Произходът на Гранд Каньон

По време на своите изследвания, учени, водени от Джон Хе от Калифорнийския университет, научили повече за това как се е образувала река Колорадо. Те изследвали кристали от проби от пясъчник и открили, че реката се е вливала в езеро нагоре по течението, преди да си проправи път в Гранд Каньон.

„В известен смисъл това наистина може да се счита за раждането на река Колорадо, каквато я познаваме днес“, казва той.

В публикацията се отбелязва, че река Колорадо в момента осигурява голяма част от водата за американския Запад, поддържайки над 150 застрашени вида. Тя служи като критично местообитание за много птици, включително редки видове като калифорнийската железница.

Геолозите разкриха, че река Колорадо е съществувала в западен Колорадо преди приблизително 11 милиона години. Реката за първи път е извирала от Гранд Каньон преди около 5,6 милиона години, но нейното течение през изминалите 5 милиона години остава загадка.

Нови доказателства сочат, че реката се е събирала в басейн източно от Гранд Каньон в днешната територия на навахо, образувайки сега празно езеро, известно като езерото Бидахочи.

За да разберат произхода на седиментите в езерото Бидахочи, учените събрали проби от пясъчник и след това ги търсили за циркони. Тези кристали са изключително здрави и следователно запазват точен геохимичен подпис на момента на тяхното образуване.

Използвайки геохронология на детритните циркони, изследователите определили възрастта на кристалите и техния произход. Те са нарекли цирконите „малки хранилища на времето“.

Анализът разкрива, че характеристиките на седиментите, отложени преди приблизително 6,6 милиона години в езерото Бидахочи, до голяма степен съвпадат с тези на други седименти от река Колорадо нагоре и надолу по течението. Това, заедно с редица други фактори, показва, че в застоялата вода е текла пълноводна река.

Учените са стигнали до заключението, че река Колорадо е снабдявала езерото Бидахочи с вода и седименти, преди то да прелее и реката да започне да тече през Гранд Каньон.

„Мисля, че има нещо уникално и обезпокоително във факта, че историята на планетата се разгръща пред очите ни, но не можем да я разчетем напълно. Винаги сме знаели, че Гранд Каньон съществува – тази масивна, извисяваща се скална стена, но всеки ден научаваме повече за това как се е образувал“, каза Джон Хе.

Коя река е образувала Гранд Каньон?