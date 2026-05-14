Реката от библейските пророчества за Армагедон е започнала да пресъхва: Какво означава това?

Според библейската книга Откровение, последната битка между доброто и злото ще бъде предшествана от редица ключови събития, включително пресъхването на река Ефрат. Така, според научни изследвания, древната река наистина е започнала да пресъхва, пише Iflscience. Отбелязва се, че тази важна река, от която е зависело оцеляването на древните народи, е многократно споменавана в Библията, свързана с Едемската градина и книгата Откровение.

Ефрат в книгата Откровение

В глава 16 от книгата Откровение, тя играе ключова роля в последните дни на човечеството. Ангели започват да изливат седемте чаши на Божия гняв върху Земята, едно от последните събития, предшестващи финалната битка между Доброто и Злото. Шестата чаша е препратка към Ефрат.

„Шестият ангел изля съда си с Божия гняв върху голямата река Ефрат. Водата пресъхна...“, се казва в пасажа от главата.

Какво казват учените?

Изследователски екип проучи речните басейни на Тигър и Ефрат, включително части от Турция, Сирия, Ирак и Иран, и установи, че между 2003 и 2009 г. са загубени 144 милиона кубически километра сладководна вода. Този обем е приблизително еквивалентен на обема на Мъртво море.

Ситуацията не се е подобрила оттогава. Доклад на Министерството на водните ресурси на Ирак установи, че реката може да пресъхне до 2040 г. поради комбинация от климатичната криза и лошото управление на водите.

Изданието отбелязва, че макар това със сигурност „не е добре“, предвид зависимостта на жителите на региона от реката, в днешния свят е далеч от апокалиптично. Но по времето, когато е била написана Книгата Откровение, пресъхването на реката със сигурност би било възприето по този начин.

В продължение на хилядолетия реките Ерфат и Тигър са осигурявали благоприятни условия за съществуването на земеделски общности и големи градове в Месопотамия, люлката на едни от най-древните цивилизации в света.

Сега докладите сочат, че и двете реки могат да пресъхнат до 2040 г. поради намаляващите водни нива и сушите, причинени от изменението на климата.

Изображения от спътниците на НАСА за възстановяване на гравитацията и климатични експерименти (GRACE), направени през 2013 г., показват, че речните басейни на Тигър и Ефрат са загубили 144 кубически километра сладка вода за едно десетилетие. И пресушаването продължава.

Пресъхването на речната система може да има катастрофални последици за региона. Ефрат е дом на много животински видове, включително змии, малки и големи бозайници и риби. Тези видове, заедно с голямо разнообразие от растения, биха могли да бъдат сериозно засегнати от загубата на естественото им местообитание.

Учени разгадаха една от най-големите мистерии на Гранд Каньон и река Колорадо