Учени: Светът трябва да се подготви за историческа катастрофа в следващите 4 години, милиони хора са в опасност

Учените предупреждават, че серия от мощни земетресения по Тихоокеанския огнен пръстен е предизвикала верижна реакция, която скоро може да доведе до историческа катастрофа. Геофизиците алармират, че има ясни предупредителни знаци, че същите мегаземетресения, които удариха Азия през последните години, се плъзгат по Тихоокеанската плоча, докато гигантската тектонична структура се опитва да се балансира, пише Daily Mail.

Прогнозите на учените за предстояща историческа катастрофа

Според геофизика Стивън Бърнс, тази ситуация увеличава вероятността от мащабно сеизмично събитие в Калифорния, Орегон, Вашингтон и Аляска. Очаква се разрушително разкъсване да настъпи през следващите четири години.

Наблюденията показват, че Калифорния преживява 35-годишен цикъл на висока сеизмична активност. Последният такъв период е бил през 80-те и 90-те години на миналия век. Данните вече са регистрирали земетресение в Напа през 2014 г., в Риджкрест през 2019 г., в Юкай-Уилис през 2026 г. - сега учените смятат, че може да се очаква голямо земетресение в Калифорния до 2030 г.

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Наскоро две мощни земетресения се случиха от американската страна на Тихоокеанския огнен пръстен. На 16 юли бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,2 по границата между Аляска и Канада. На 17 юли бе регистрирано друго мощно земетресение с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер, което разтърси бреговете на Чиапас, Мексико.

Трябва да се отбележи, че през последната година в западната част на Тихоокеанския огнен пръстен - в Русия, Япония, Индонезия и Филипините са регистрирани 12 земетресения с магнитуд над 7.

Тихоокеанският огнен пръстен се простира на над 40 000 километра и обгражда Тихия океан. Тази област е известна с това, че е дом на 75% от активните вулкани в света и е предразположена към земетресения в Югоизточна Азия, Япония, Русия и Алеутските острови в Аляска.

Според Бърнс, днес в Калифорния има ясни сигнали за тревога, особено в района на разлома Гарлок близо до Лос Анджелис, където наскоро се случи земетресение директно на кръстовището му с прословутия разлом Сан Андреас.

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Експертите казват, че земетресението е обезпокоително, защото разломът Гарлок се счита за основна точка на пренос на напрежение в Южна Калифорния. Смята се, че регионът активно сигнализира, че се готви за голямо разкъсване по протежение на системата от разломи Сан Андреас. Освен това се смята, че няколко мащабни промени във вътрешността на Земята може да допринасят за неотдавнашното увеличение на сеизмичната активност по протежение на Тихоокеанския огнен пръстен.

Бърнс също така теоретизира, че Слънцето вероятно играе роля в причиняването на земетресения. Когато възникне слънчево изригване, то зарежда йоносферата. Създава се ефект на привличане и издърпване с плазмата и се генерират тези електрически токове дълбоко във вътрешността на Земята.

Серия от мощни земетресения, случили се само в рамките на осем часа в Съединените щати, Япония и Венецуела, предизвикаха вълна от спекулации в социалните медии за възможна връзка между събитията. Сеизмолозите обаче настояват, че въпреки съвпадението във времето, земетресенията не са свързани, съобщава The Guardian.

Според Уилям Барнгарт, заместник-координатор на Програмата за сеизмична опасност на Геоложката служба на САЩ (USGS), и трите земетресения са станали близо до добре познати граници на тектонични плочи, характеризиращи се с висока сеизмична активност. Това обаче не означава, че едното от тях е причинило останалите.

Експертът отбелязва, че мощните земетресения понякога могат да предизвикат други трусове, но това се случва предимно на кратки разстояния.

Междувременно ситуацията във Венецуела е различна. Експертите смятат, че земетресението с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер може да е предизвикало последващ трус с магнитуд 7,5, тъй като двете земетресения са се случили близо едно до друго.

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