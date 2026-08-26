Случаите, които отказват да бъдат забравени (ВИДЕО)

Viasat True Crime сезон на неразкритите случаи: Убийството на „зайчето" от клуба „Плейбой", изчезналите Деца на снега и тайната в Кутията, чакала десетилетия да бъде отворена

Зад всеки неразкрит случай стои някой, който не може да го остави така. Майка, която все още проследява последните стъпки на дъщеря си към дома. Детектив, който подозира собствените си колеги, че погребват истината. Писател, репортер, непознати онлайн — всеки забелязал детайл, който винаги е изглеждал не на място.

Точно на тях е посветен новият Сезон на неразкритите случаи (Cold Cases Season) по Viasat True Crime — всеки делник от 22:00 ч., от вторник, 1 септември.

Пет документални филма, половин век и няколко държави — от предградията на Детройт до нощния живот на Лондон, от крайбрежен Гданск до бреговете на Гватемала. Общото между тях? Във всеки случай е останало нещо, което първото разследване е пропуснало: име, снимка, кутия, която никой не е отварял отново.

Трейлър за Сезон на неразкритите случаи по Viasat True Crime

УБИЙСТВОТО НА „ЗАЙЧЕТО" ОТ КЛУБА „ПЛЕЙБОЙ" (The Playboy Bunny Murder) Може ли един убиец да остане неоткрит в самото сърце на Лондон в продължение на 50 години? Точно този въпрос докарва писателя Марсел Теру — по-малкият брат на документалиста Луис Теру — по следите на убийството на Ив Стратфорд, момиче, работило като „зайче" в лондонския клуб „Плейбой" на Хю Хефнър и мечтаещо за кариера на модел.

Зад блясъка на клуба, посещаван от холивудски звезди и политици, се крие едно от най-упоритите неразкрити убийства в британската история. Теру рови в полицейски досиета от три различни десетилетия и стига до смразяващ въпрос: дали зад смъртта на Ив, на ученичката Лин Уиидън и на крупието Линда Фароу стои един и същ мъж — предположение, подсилено от ДНК анализ, свързал случаите на Ив и Лин още през 2007 г.? Съвременни технологии разкриват нова, дотогава непозната жертва, детективи летят чак до Далечния изток по нова следа — и по пътя на бял свят излиза и друг хищник, спотайващ се зад фасадата на „свободните" 70-те. Водещият филм на сезона е на 10 и 11 септември, с повторение на 29 и 30 септември.

ДЕЦАТА НА СНЕГА (Children of the Snow) Сезонът отваря на 1 септември с най-голямото издирване в историята на САЩ. Между 1976 и 1977 г. четири деца изчезват и биват убити в предградията на Детройт. Случаят влиза в аналите на криминалистиката като „Убиецът на деца в Оукланд" и хвърля цяла Америка в паника, познала оттогава думите „опасност от непознати" — фраза, с която порасна цяло поколение.

Половин век по-късно писателка, упорит детектив и самите семейства на жертвите се връщат към делото с нови следи — и стигат до неудобното подозрение, че част от „фактите", в които всички дълго са вярвали, може да са били просто удобна измислица, приета твърде бързо от разследващите. Четири епизода, всеки от които разкрива нов пласт от една история, смятана за приключена преди четири десетилетия.

КУТИЯТА (The Box) От 7 до 9 септември — история, в която полицията не винаги е на страната на закона. Детектив Крис Лаудън е убеден, че собствените му предшественици в едно полицейско управление от Средния Запад на Америка са прикривали — а може би дори са били активно замесени — в поредица от ужасяващи нападения, извършени от Брус Линдал през 70-те и 80-те години на миналия век. Десетилетия наред делото се смята за приключено. Отговорът обаче лежи недокоснат в отдавна забравена кутия с доказателства — открита случайно и способна да преобърне всичко, което местната полиция е твърдяла публично.

СЛУЧАЯТ ИВОНА ВЙЕЧОРЕК (The Case of Iwona Wieczorek) Отвличане, бягство или убийство? На 14–17 септември Viasat True Crime разказва едно от най-обсъжданите изчезвания в съвременната полска история — сериал, изкачил се до №1 в Нетфликс Полша. През лятото на 2010 г. 19-годишната Ивона Вйечорек изчезва на връщане от парти в Гданск — на минути от дома си, малко след абитуриентския бал и с планове за лято в Испания. Майка ѝ, Ивона Гловчинска, не спира да търси и до днес, известният частен детектив Кшищоф Рутковски се включва в разследването с обещание за отговори, а цяла онлайн общност изгражда собствени теории по случая. Резултат — никакъв.

МЪРТВИ ВЪВ ВОДАТА (Dead in the Water) Финалът на сезона, 23–25 септември, връща 40 години назад — до бреговете на Гватемала. През юли 1978 г. телата на младия лекар Крис Фармър и приятелката му Пета Фрамптън изплуват край брега — измъчвани, вързани и удавени с прикачени части от корабен двигател. Последното им писмо до близките споменава само едно име: американец на име Сайлъс Дюейн Бостън, с когото са тръгнали да плават към Хондурас заедно с двамата му синове.

Следата изстива за близо четири десетилетия, докато случайна страница във Фейсбук на възрастен мъж от другия край на света не отваря отново делото — а сестрата на Крис, журналистката Пени Фармър, не се предава в търсенето на истината. Бостън е арестуван едва през 2016 г., но умира година по-късно, преди делото му да стигне до съд.

Сезон на неразкритите случаи (Cold Cases Season) — всеки делник от 22:00 ч., от вторник, 1 септември, по Viasat True Crime.

„Убийството на „зайчето" от клуба „Плейбой"" се завръща с повторение на 29 и 30 септември.

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