Байерн Мюнхен задържа важни кадри по високите етажи

Байерн Мюнхен удължи договорите на главния изпълнителен директор Ян-Кристиан Дреезен и члена на Борда на клуба по спортните въпроси Макс Еберл до юни 2029 г., съобщиха от отбора от Бундеслигата, цитирани от агенция ДПА. Подновяването на договорите на двамата членове на Борда на мюнхенския гранд се обсъждаше от известно време. Третият член на Борда е Рувен Каспер, който заема поста от 1 януари.

"Един водещ международен клуб трябва да проправи свой собствен път"

"Приемствеността дава посока, стабилността носи сила. Имаме нужда и от двете, за да гарантираме, че футболен клуб Байерн ще продължи да се развива постоянно на най-високо ниво", каза в изявление председателят на Надзорния съвет Херберт Хайнер и допълни по повод решението: "Особено в динамичната конкурентна среда, в която един водещ международен клуб трябва да проправи свой собствен път, последователността означава ясна убеденост". 58-годишният Дреезен се присъедини към Байерн като главен финансов директор през 2013 г. и наследи Оливер Кан като главен изпълнителен директор през 2023 г.

Още: Чистката на „Алианц Арена“ продължава: Байерн праща ненужен в тим от Ла Лига

"Байерн е близо до сърцето ми"

"Радвам се да продължа работата си в Байерн с енергия и страст. Заедно с нашите служители, членове и фенове, възнамеряваме да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че Байерн ще остане водещият клуб, с който всички се гордеем", заяви той. 52-годишният Еберл беше назначен за член на Борда на Байерн, отговарящ за спортните въпроси, през март 2024 г. "Футболен клуб Байерн е близо до сърцето ми още от времето ми в младежкия отбор. Така че, точно както моите колеги, аз съм ангажиран да продължа по пътя, по който сме поели, и в интерес на цялото семейство на Байерн да направя всичко възможно, за да осигуря спортен успех в бъдеще", коментира Макс Еберл.

Още: Байерн Мюнхен взе решение за Мусиала дни преди старта на сезона в Германия