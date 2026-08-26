Повече зеленина, спорт и детски площадки: Дадоха старт на проекта "Люлин градина"

Започна изграждането на "Люлин градина" в ж.к. "Люлин 6". Междублоково пространство ще бъде обновено изцяло и ще обедини повече зеленина, места за почивка, детска игра и спорт. Началото на строителните дейности беше дадено от кмета на района Георги Тодоров. Инвестицията в "Люлин градина" е на стойност 1 185 000 евро, а срокът за изпълнение е 12 месеца.

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Проектът предвижда цялостно обновяване и нова организация на пространството, така че то да съчетава повече зеленина с разнообразни възможности за почивка, детска игра, спорт и активно прекарване на свободното време.

Ще бъдат изградени нова алейна мрежа и детски площадки, както и отделни зони за активен и тих отдих. Съществуващото футболно игрище ще бъде запазено. Предвидени са още ново осветление и видеонаблюдение, чешма, пейки и беседки, поливна система и богато озеленяване с нови дървета и храсти.

Основен елемент в проекта е широката кръгова алея, която ще свързва различните части на градината и ще бъде подходяща както за разходки, така и за бягане. Новото озеленяване и цялостното оформяне на терена ще създадат по-зелена, спокойна и функционална среда за жителите на квартала.

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След завършването му досегашното междублоково пространство ще се превърне в модерна, достъпна и безопасна градска среда за отдих, спорт и игра, както и в модел, който районната администрация ще следва при обновяването на останалите микрорайони в „Люлин“.

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"Искам "Люлин градина" да се превърне в пример за това как трябва да изглеждат междублоковите пространства не само в нашия район, но и в цяла София. Те трябва да са зелени, благоустроени, безопасни и достъпни за хората от всички възрасти. Това е първият проект от подобен мащаб в "Люлин", но няма да бъде последният", каза Тодоров.

Той сподели, че разполагат с готови проекти за обновяването на още осем междублокови пространства в различни микрорайони. "Ще търся необходимата подкрепа за тяхното финансиране от Столичната община и Столичния общински съвет, както и чрез държавния бюджет", категоричен бе той.