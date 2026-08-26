"Полагаме усилия консултациите да започнат незабавно": ПП и ДБ може да се обединят около кандидати за ВСС (ВИДЕО)

"Ние заявихме от "Демократична България", че ще направим своите номинации, ще припознаем част от предложенията на гражданския сектор. Вероятно е да направим свои нови. Нашето виждане е, че добре да имаме общ подход с колегите от "Продължаваме промяната" и полагаме усилия консултациите да започнат незабавно", каза председателят на парламентарната група на "Демократична България" в 52-ото Народно събрание Надежда Йорданова по време на брифинг след края на срока за предложения от граждански и неправителствени организации за членове на ВСС.

Относно конкретни имена, от "Демократична България" обявиха, че ще проведат своите вътрешни разговори, като уточниха, че имат 14-дневен срок за това.

Според Надежда Йорданова политическата криза в България не може да бъде решаване на кризата в съдебната власт. "Да, изборът на нов ВСС не е съдебна реформа. Това е изпълнение на едно конституционно задължение, но наша отговорност е да обезпечим и да се включим в изпълнението на това конституционно задължение", добави още Йорданова. ОЩЕ: ПП се включват в разговорите за ВСС: Виждат риск да не се запълни състава му (ВИДЕО)

Идеята на ДБ е сработила

"Видно е от големия брой кандидатури, че процедурата, която беше въведена по наше настояване за широко отваряне на възможността за номинации, за широко участие на гражданския сектор при формирането на обществената квота във ВСС - сработи. Ние от "Демократична България в последователни законопроекти настоявахме именно за това, въпреки че управляващите по време на дебата за Закона на съдебната власт не ни чуха, опитаха с различни участници в обществото да ни подиграват за тези наши предложения, но слава Богу те бяха възприети в процедурните правила", каза Йорданова.

Според нея освен висока конкурентност за избора на парламентарната квота във ВСС, е видно и качественото съдържание на тези номинации е много високо. "Високо се вдига летвата за професионалните качества, способността да се отстояват позиции. Това е едно добро начало", добави още Йорданова. ОЩЕ: "Отворихме ветрилото": 26 са предложенията за ВСС от НПО и физически лица - ПБ каза какво следва (ВИДЕО)