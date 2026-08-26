"Джани Инфантино няма бъдеще във ФИФА" заради случилото се с Доналд Тръмп

"Джани Инфантино няма бъдеще начело на ФИФА". В това е категоричен президентът на европейските лиги Клаудиус Шефер, който призова за фундаментална структурна реформа в световната футболна федерация. Както е известно, швейцарецът е подложен на вълна от критики след спорното му предложение да продава дялове от турнирите на ФИФА с цел набиране на 20 милиарда долара. Редица футболни федерации оттеглиха подкрепата си към него в навечерието на предстоящите избори през март 2027 година.

Нов удар по Джани Инфантино и ФИФА

В интервю за "The Athletic", Шефер изрази сериозна загриженост относно ръководството на Инфантино от името на европейските лиги - организация, представляваща 53 професионални мъжки и женски футболни първенства. Той посочи, че влиянието на Инфантино е преминало границата, а управлението му се е превърнало в еднолично: "Ние поставяме под съмнение неговата пригодност да продължи да заема поста на президент. Тук, в Швейцария, наблюдаваме отблизо ФИФА и изглежда, че влиянието на президента нараства с всяка изминала година. Важните решения се вземат без значими консултации със заинтересованите страни, които ще бъдат засегнати."

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Инфантино е изправен пред искания за оставка от три големи конфедерации, включително УЕФА в Европа, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ, която управлява футбола в Северна и Централна Америка и Карибите. Регионалните ръководни органи на спорта също са провели дискусии относно евентуално гласуване на вот на недоверие срещу шефа на ФИФА. Бяха изразени сериозни опасения във връзка с първата награда за мир на ФИФА, присъдена на президента на САЩ Доналд Тръмп през декември, както и с отмяната на забраната за участието на американския нападател Фоларин Балогун по време на тазгодишното Световно първенство след обаждане от Тръмп.

Честността на футбола е поставена под въпрос

"ФИФА е асоциация, учредена съгласно швейцарското законодателство, и в тази асоциация има правила. Президентът и членовете на управителния съвет трябва да изпълняват задълженията си с грижа. Това е правен въпрос", заяви Шефер. "Ако се вземе такова решение (като наградата за мир), без дори да се информира съветът, това, според мен, е нарушение на закона. А след това, по време на Световното първенство, всички знаем за случая с червения картон. Това беше истински скандал. Не мога да си спомня политическа намеса от този род, свързана със спортен въпрос. Такива действия поставят под въпрос честността на играта. Ето защо за Инфантино няма бъдеще във ФИФА. Не може да има."

Докато Инфантино възнамерява да се кандидатира за преизбиране за четвърти мандат догодина, въпреки че вероятно ще се сблъска с ожесточена опозиция, Шефер изтъкна, че предефинирането на ролята на президента на ФИФА е по-важно от простото сменяне на лицето на този пост: "За нас осъществяването на тези реформи е най-важната задача и те могат да се случат само с друг президент."

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