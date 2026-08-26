Звезда на Барселона, желана от Юнайтед, реши бъдещето си

Манчестър Юнайтед има голяма нужда от нов ляв бек, като единственият такъв в състава на Майкъл Карик е Люк Шоу. "Червените" дяволи се нуждаят от по-голяма дълбочина, тъй като се завръщат в Шампионска лига през настоящия сезон. За целта те набелязаха Алехандро Балде от Барселона. Но до такъв трансфер най-вероятно няма да се стигне. От една страна клубовете още не са се разбрали за цената на испанеца, а от друга, самият той е решил, че иска да остане при каталунците.

Алехндро Балде иска да остане в Барселона

Манчестър Юнайтед беше готов да даде до 30 милиона евро за правата на Алехандро Балде. От Барселона искаха около 40 милиона евро за испанеца, така че двата клуба изобщо ня бяха близо до осъществяване на сделката. Освен това, самият Балде е взел решение да продължи кариерата си на "Камп Ноу", зъобщи "Спорт". Левият бек е информирал клуба, че иска да се бори за титиулярно място в отбора.

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Балде не беше в групата на Барселона за мача с Елче

През последната седмица много неща сочеха към потенциален трансфер на Алехандро Балде извън Барселона. Каталунците привлякоха Жоао Кансело, който е сред любимците на Ханзи Флик и най-вероятно ще бъде титуляр по левия фланг на отбраната. 22-годишният испанец не попадна в групата на каталунците за първия им мач от Ла Лига - победа над Елче с 5:0. А по темата Флик каза, че "Балде трябва да изясни сам за себе си нещата". Явно испанецът е претеглил възможностите и е решил да остане в Барселона. Той е и юноша на клуба, като играе за "блаугранас" от 8-годишна възраст.

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