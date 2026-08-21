С доста по-малко коса и не свири на китара: Кръстиха нов вид змия на легендарния Слаш

Новооткрита змия е кръстена на Соул Хъдсън, известен като Слаш, соло-китаристът на Guns N’ Roses. Името на змията се превежда на английски като "земната змия на Слаш" и е в чест на неговата дългогодишна любов към влечугите и подкрепата му за музеите и зоопарковете. "Като дългогодишен любител на влечугите, за мен е огромна чест и съм дълбоко трогнат, че Lielaphis slashi от Нова Гвинея е кръстена на мое име. Това е наистина вълнуващо, никога не бих си представил, че този момент ще настъпи", каза Слаш в имейл до списанието "Popular Science". Откритието е особено вълнуващо за Сара Руан, асоцииран куратор по херпетология във Филд Музеум в Чикаго и главен автор на статия, описваща вида, публикувана в списанието "Zootaxa".

"Guns N’ Roses е една от любимите ми групи още откакто бях в първи клас, а в пети клас вече бях казала на учителката си, че когато порасна, искам да стана херпетолог – учен, който изучава влечугите", каза Руан. "Така че, когато бях на дванадесет години и получих по пощата брой от списанието "Reptiles Magazine", на чиято корица имаше снимка на Слаш, държащ домашния си мрежест питон, си помислих: "Този човек е толкова готин."

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Змията с дължина 71 см и червеникаво-кафяв цвят беше открита в горите на Нова Гвинея. Този остров, разположен непосредствено на север от Австралия, е вторият по големина остров в света след Гренландия. Той е разделен между Индонезия и Папуа-Нова Гвинея, а гъстите тропически гори, които покриват острова, са съкровищница на биологично разнообразие, което все още не е добре проучено.

Как е открита змията на Слаш

Докато извършва теренна работа една нощ през 2006 г., Крис Остин, съавтор на проучването и херпетолог в Луизианския държавен университет (LSU), забелязwа непозната змия. "Тези новогвинейски земни змии са нощни, така че най-добрият начин да ги откриеш е през нощта. Обикновено се срещат малко след залез слънце в подножието на големи дървета, където търсят нещо за ядене", казва Остин, който е и куратор по херпетология в Музея по естествени науки на Луизианския държавен университет. "Когато работиш нощем в Нова Гвинея, трябва да си много внимателен, тъй като има няколко силно отровни вида, които изглеждат много подобно на неотровните земни змии."

След като защитава докторската си дисертация през 2016 г., Руан започва да работи с Остин. Двамата обединяват усилия, за да изследват по-малко известните змии на Нова Гвинея, и оттогава работят заедно.

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Само въз основа на външния вид на змията не е било ясно, че екипът разглежда нов вид. Лабораторният анализ показал, че в това конкретно влечуго има нещо различно. "Чрез използването на редица най-съвременни генетични анализи установихме, че L. slashi се различава генетично от други сходни змии от същия род", казва Тианци Хуанг, съавтор на проучването и постдокторант във Филд Музеум. "Комбинацията от физически характеристики, като разликите в броя на люспите в сравнение с други видове, и генетичните доказателства ни накараха да осъзнаем, че става дума за напълно нов вид. Използвахме също така екологично моделиране, за да покажем, че предпочитаната среда на обитаване на L. slashi е различна от тази на сходните змии.

Отровна ли е?

Снимка: Getty Images

Екипът все още има много да научи за земната змия на Слаш, тъй като представителите на този вид са трудни за наблюдение в дивата природа и могат да се измъкнат незабелязано. Въпреки това има някои улики, основани на нейната анатомия. "Змиите от този род често имат големи зъби в задната част на устата си, които новогвинейските земни змии може би използват, за да хващат и изяждат малки гущери с хлъзгави люспи и яйцата на други влечуги; тази змия не хваща и не стиска плячката си като боа удушител", каза Руан.

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Важното е, че тя не произвежда никаква отрова, която би могла сериозно да навреди на човек. А що се отнася до прочутото име на змията, Руан си спомня онази статия от списанието. "Препрочетох интервюто му и той говореше колко много обича музеите, зоопарковете и естествената история, както и за това как, когато е бил дете, излизал навън и търсел змии – всичко това бяха неща, с които наистина се идентифицирах, и ме накара да си помисля, че той би бил чудесен човек, на когото да кръстим нов вид", каза Руан.

Змията на Слаш не представлява опасност за хората, но човешката дейност може да се окаже катастрофална за нея и за другите същества в Нова Гвинея. Техните местообитания са застрашени от селското стопанство и минното дело, но описването на нови видове като този може да подпомогне усилията за опазване на природата. "Това е една от причините, поради които е важно да описваме видовете, които живеят там. Всеки вид трябва да бъде признат, за да можем по-добре да разберем как функционират екосистемите, как всичко се вписва в околната среда", казва Руан. "Не можем да опазваме животни или други живи същества, за които не знаем."