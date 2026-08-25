АЕК - Левски: Кога и къде да гледаме решаващата битка за влизане в Шампионска лига

Футболният шампион на България Левски се изправя срещу гръцкия първенец АЕК Атина в решаващия реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. "Сините" ще гостуват в Гърция с надеждата да направят последната крачка към най-престижния европейски клубен турнир. Двата отбора не успяха да си отбележат гол в първата среща в София, което остави развръзката напълно отворена.

Реваншът АЕК - Левски в Шампионска лига: Дата, начален час и телевизия

Първият двубой между Левски и АЕК на Националния стадион "Васил Левски" завърши при резултат 0:0. Българският тим показа добра организация в защита и не позволи на гръцкия шампион да стигне до гол, но също така не успя да вземе преднина преди гостуването си в Атина. Така всичко ще се реши във втория мач.

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В кой ден и от колко часа е големият сблъсък в Атина

Победителят от общия резултат ще продължи към основната фаза на Шампионската лига, докато загубилият ще продължи участието си в европейските клубни турнири в Лига Европа. При ново равенство след 90 минути ще се стигне до продължения, а при необходимост – и до изпълнение на дузпи. Реваншът АЕК Атина - Левски ще се играе на 26 август (сряда) от 22:00 часа българско време на стадион "АЕК Арена" в Атина. Двубоят ще бъде ръководен от френския топрефер Клеман Тюрпен.

Коя телевизия ще излъчи втория мач между Левски и АЕК

Футболните фенове в България ще могат да гледат срещата пряко по bTV Action. Двубоят ще бъде достъпен и онлайн чрез стрийминг платформата VOYO, като студиото преди мача започва в 21:15 часа - 45 минути преди началото на срещата. Освен това можете да проследите мача АЕК - Левски НА ЖИВО в Actualno.com и в Sportlive.bg!

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