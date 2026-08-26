Бил Гейтс с предупреждение в монументално есе: Трябва да забраним на ИИ да отнеме професиите от хората

Бил Гейтс призова за създаването на работни места, "запазени за хората", в определени сектори, за да се предотврати заместването им от изкуствения интелект, и изрази загриженост, че правителствата не са подготвени за въздействието, което тази технология ще окаже. В есе от 6000 думи, озаглавено "Настъпила е бурната ера на изкуствения интелект. Изборите, които правим, са от решаващо значение", милиардерът и съосновател на Microsoft сравни необходимостта да се предпазят определени роли от цифровото навлизане с начина, по който функционират природните резервати за защита на околната среда.

Ще изчезнат много работни места

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"Много работни места ще изчезнат завинаги", каза той в първата си обширна статия за изкуствения интелект от три години насам. "Вярвам, че с усъвършенстването на изкуствения интелект и роботите ще запазим определени дейности, които да се извършват само от хора. Започнах да наричам тази сфера "запазена за хората". Харесва ми изразът "запазена за хората", защото ми напомня за природните резервати – места, където бихме могли да построим сгради и пътища, но избираме да не го правим, защото загубата би била твърде голяма." Той посочи примери, сред които медицинските специалисти, които се грижеха за баща му, починал от болестта на Алцхаймер преди шест години.

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"Нещо в грижите, които оказаха на баща ми, беше незаменимо човешко – никой робот не би могъл или не би трябвало да го направи", каза той. "Представете си робот, който ви съобщава ужасната новина, че имате неизлечима болест. Няма техническа причина, поради която да не може да го направи. И все пак не би трябвало."

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Статията от сряда е една от първите значими публични изяви на Гейтс, откакто той се озова в центъра на скандала с Джефри Епстийн. Външен одит, поръчан от Фондацията "Гейтс", установи миналия месец, че между 2011 и 2014 г. са се състояли около 30 срещи между Епстийн и ръководители и служители на фондацията – включително и Гейтс.

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Гейтс, който не е обвинен в съучастие в престъпленията на Епстийн, остава председател на своята благотворителна фондация с активи на стойност 89 млрд. долара и по-рано заяви, че съжалява за "всяка минута", прекарана със сексуалния престъпник.

Правителствата не са подготвени за ИИ

В есето си Гейтс предупреждава, че правителствата не са подготвени за мащаба на въздействието на изкуствения интелект. "Най-високият приоритет е монументална задача: създаването на национална и международна рамка за справяне с изкуствения интелект", пише той. "След атаките от 11 септември правителството на САЩ премина през най-голямата си реорганизация от Втората световна война насам с цел подобряване само на една функция – националната сигурност. Изкуственият интелект ще изисква много, много повече. Той ще засегне националната сигурност, както и заетостта, образованието, данъчното облагане, енергетиката, изборите, въздуха и водата, общественото здраве, финансовата система, правоприлагането, транспорта, държавните земи и ИТ системите.

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Справедливо е да се запитаме дали световните институции са способни да се справят със задачата по проектирането и внедряването на тази нова архитектура."

САЩ и Китай трябва да си сътрудничат

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Гейтс също така заяви, че като част от глобалните усилия "ще бъде необходимо известно сътрудничество между САЩ и Китай". Екипът му работи по организирането на среща с китайския президент Си Цзинпин през ноември, на която да се обсъдят глобалните усилия за смекчаване на нарастващите рискове, свързани с изкуствения интелект. Последната среща на Гейтс със Си беше преди три години, когато той стана първият чуждестранен предприемач, посрещнат от китайския президент след началото на глобалната пандемия от Covid.

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Технологичният милиардер изрази загриженост в есето си и относно въздействието на изкуствения интелект върху образованието. "Иронично е, че същият инструмент, който ще позволи на хората да научават повече от всякога, може също така да доведе до това много хора да научават по-малко", написа той. "Едно предварително проучване показа, че по-интензивното използване на изкуствен интелект е свързано с по-слабо критично мислене. Този ефект беше по-силен при младите хора.", пише Ройтерс.

Пълния текст на есето на Бил Гейтс е откриете на "Gates Notes".