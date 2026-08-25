Учени: Който слуша хеви метъл, издържа повече на болка

Wacken Open Air се счита от мнозина за "най-тежкия" фестивал за хеви метъл в света, и то с пълно основание. От 1990 г. насам това ежегодно събитие в Северна Германия привлича метъл фенове от цял свят в иначе тихото градче и редовно представя стотици от най-големите имена в жанра. С над 85 000 "хедбънгъри" в публиката, този център на екстремната музика понякога привлича и друга, по-малка група посетители – изследователи в областта на когнитивните науки.

Снимка: Envato

"Знаехме, че потиснатият гняв оказва най-силно влияние върху засилването на болковите усещания при пациенти с хронична болка", заяви в изявление Лидия Шнайдер, изследователка в областта на невронауките, която преди това е работила в германския Институт "Макс Планк" за когнитивни и мозъчни науки. "Ето защо искахме да проучим дали преживяването на болката се променя – особено при музикален жанр като хеви метъла, който изразява доста неприятни емоции, най-вече гняв."

Хеви метъл проучване на място

Шнайдер и нейният колега Том Фриц посещават фестивала Wacken Open Air, за да предложат на посетителите едно предизвикателство: да проверят колко дълго могат да издържат, като потопят ръката и предмишницата си в ледена вода. Преди потапянето в студената вода доброволците също така измерват сърдечната си честота и вариабилността на сърдечната честота с помощта на ЕКГ-монитор. Шнайдер и Фриц в крайна сметка тестват 122 доброволци по време на фестивала, след което сравняват резултатите им с тези на контролна група от посетители, пристигнали преди излизането на която и да е група на сцената, пише "Popular Science".

Снимка: Envato

Резултатите не са такива, каквито изследователите очакват. Според проучването им, публикувано наскоро в списанието "Scientific Reports", участниците не са сметнали болката за по-малко неприятна след като са куфяли на фестивала – но са съобщили, че им е станало по-лесно да издържат на болката. "Напротив – посетителите на фестивала всъщност са успели да издържат на болката, предизвикана от студа, по-дълго от контролната група", обясни Шнайдер.

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Вместо да променят чувствителността си към болката, експериментът сочи корелация между агресивната или гневно звучаща музика и подобрената толерантност към болката. Изследователите твърдят, че освен простото повишаване на издръжливостта на посетителите в мош пит, техните открития могат да се окажат полезни в клинични и терапевтични условия, особено за пациенти, които се борят с хронична болка.

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"Музиката често се използва, за да предизвика положителни чувства и да доведе до релаксация – но когато става въпрос за изразяване на гнева си, не е задължително да искаш да слушаш релаксираща музика", добави Фриц, цитиран от "Popular Science".

Цялото проучване ще откриете в "Scientific Reports".