От Аржентина обявиха подкрепата си към президента на ФИФА Джани Инфантино

Легенди на Аржентина се отклониха от общата линия, като публично изразиха подкрепата си към президента на ФИФА Джани Инфантино. Както е известно, швейцарецът е подложен на сериозен натиск през последните седмици. Той понесе вълна от критики заради спорния си план да продаде дялове от турнирите на ФИФА, включително Световното първенство, на външни инвеститори с цел набиране на 20 милиарда долара. Огромна част от футболните федерации осъдиха Инфантино и призоваха за неговото напускане.

Легендите на Аржентина подкрепиха Инфантино

Оттогава насам няколко членски асоциации оттеглиха подкрепата си за Инфантино в навечерието на следващите президентски избори на ФИФА през март 2027 г. Въпреки критиките, Инфантино получи подкрепа от някои висши длъжностни лица по време на среща в Мароко в началото на август, като конфедерациите на Африка, Южна Америка и Океания също подкрепиха 56-годишния президент.

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Междувременно, наскоро група от настоящи и бивши футболисти се обединиха, за да публикуват в социалните медии изявление, призоваващо за промяна. Но не всички са съгласни с това. Легендата на африканския футбол и настоящ президент на Камерунската футболна федерация Самуел Ето'о настоява, че Инфантино не е направил нищо лошо. Сега бившите звезди на Аржентина Естебан Камбиасо, Хавиер Санети и Хавиер Пасторе публично изразиха подкрепата си за президента на ФИФА в социалните медии.

Позицията на Камбиасо, Санети и Пасторе:

"През последното десетилетие станахме свидетели на ангажимента на ФИФА и президента Инфантино да осигурят представителство на играчите във футболния свят - нещо, което преди това не съществуваше. Настоящи и бивши играчи имаха право на глас и играха активна роля в нашия спорт чрез участието си в комисии, проекти и работни групи. Нашите мнения се чуват и много инициативи, които са от полза за футбола, се реализират благодарение на нашия принос, идеите, плановете и активното ни участие", гласи изявлението им.

В публикацията си Санети добави: "Видяхме от първа ръка как футболът може да променя живота, да подобрява обществото и да разширява възможностите за всички по целия свят. Ние сме решени да продължим да носим тази надежда на хората. Ще продължим да подкрепяме забележителната еволюция, която характеризира нашия спорт през последното десетилетие, за да може той да продължи да достига и да носи полза на хората във всяка страна, където се играе футбол по целия свят."

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