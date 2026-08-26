Кремъл проговори: Путин е запознат с резултатите от визитата на шефа на ЦРУ

Руският диктатор Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Разбира се, на Путин незабавно се докладва за всичко това. Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите", уточни Песков.

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"Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало", допълни говорителят на Кремъл.

"Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани", отбеляза той.

Песков заяви също, че динамиката на фронта ясно показва, че Украйна губи конфликта. "Това, че Украйна губи конфликта, е еднозначно - динамиката на фронтовете ясно го демонстрира", каза той.

Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание. Кремъл беше изключително дискретен по темата.